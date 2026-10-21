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Thể thao

Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng

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(HTV) - Tay vợt người Ý Jasmine Paolini giành quyền vào vòng 3 giải quần vợt Ningbo mở rộng tại Trung Quốc sau chiến thắng hai set trước Anhelina Kalinina. Đáng chú ý, Paolini đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-5 ở set hai để khép lại trận đấu với tỷ số 6-2, 7-5 sau 1 giờ 40 phút thi đấu.

Paolini vượt khó sau khi bị dẫn 0-5

Jasmine Paolini bước vào cuộc đối đầu với Anhelina Kalinina cùng mục tiêu giành vé vào vòng 3. Tay vợt người Ý khởi đầu khá thuận lợi, duy trì nhịp độ thi đấu ổn định và tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 6-2 trong set đầu tiên.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi đáng kể ở set thứ hai. Kalinina chơi khởi sắc, gây sức ép lên đối thủ và liên tiếp giành điểm để vươn lên dẫn trước 5-0. Paolini đứng trước nguy cơ phải thi đấu thêm set quyết định nếu không thể xoay chuyển tình thế.

Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng - Ảnh 1.
Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng - Ảnh 2.
Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng - Ảnh 3.

Jasmine Paolini thi đấu trước Anhelina Kalinina tại vòng 2 giải quần vợt Ningbo mở rộng 2026 ở Trung Quốc

Trong hoàn cảnh khó khăn, tay vợt người Ý cho thấy sự kiên trì và khả năng điều chỉnh lối chơi. Paolini từng bước giành lại thế chủ động, hạn chế những sai sót và tận dụng các cơ hội để thu hẹp cách biệt. Đà hưng phấn giúp cô thắng liên tiếp bảy game, từ thế bị dẫn 0-5 vươn lên khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Chung cuộc, Paolini giành chiến thắng 6-2, 7-5 sau 1 giờ 40 phút. Màn ngược dòng ở set hai không chỉ giúp tay vợt người Ý tránh phải bước vào set quyết định mà còn cho thấy khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực. Ở vòng 3, Paolini sẽ đối đầu Iva Jovic, tay vợt người Mỹ được xếp hạt giống số 4 tại giải. Đây được dự báo là thử thách đáng chú ý trong hành trình tiếp theo của Paolini tại Ningbo.

Bencic đi tiếp sau khi Ostapenko bỏ cuộc

Tại một trận đấu khác, Belinda Bencic của Thụy Sĩ cũng giành quyền vào vòng 3 sau khi Jelena Ostapenko không thể tiếp tục thi đấu vì vấn đề thể lực.

Bencic, hạt giống số 5 của giải, nhập cuộc tốt và giành chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên. Trong quá trình thi đấu, Ostapenko đã cần đến sự chăm sóc y tế, cho thấy những khó khăn về thể trạng của tay vợt người Latvia.

Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng - Ảnh 4.
Jasmine Paolini ngược dòng ngoạn mục, giành vé vào vòng 3 Ningbo mở rộng - Ảnh 5.

Belinda Bencic giành quyền vào vòng 3 sau khi Jelena Ostapenko bỏ cuộc vì vấn đề thể lực.

Sang set thứ hai, hai tay vợt hòa nhau 1-1 trước khi Ostapenko quyết định bỏ cuộc. Kết quả này giúp Bencic đi tiếp mà không cần hoàn tất trận đấu. Đối thủ tiếp theo của tay vợt Thụy Sĩ là Katarzyna Kawa đến từ Ba Lan.

Các kết quả tại vòng 2 tiếp tục làm nóng cuộc đua ở Ningbo mở rộng, khi những tay vợt được đánh giá cao tìm cách duy trì phong độ và tiến sâu tại giải. Với Paolini, chiến thắng sau màn ngược dòng đầy thử thách là bước đệm quan trọng trước cuộc chạm trán Iva Jovic ở vòng đấu kế tiếp.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/j28c9BEpIk4?si=5ceBV_RiEm9vDSKV

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