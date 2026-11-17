Koivun thay đổi người đồng hành trước RSM Classic

Ở tuổi 21, Jackson Koivun lựa chọn Alex Ritthamel làm caddie mới, thay thế David Flynn. Bộ đôi sẽ chính thức bắt đầu hợp tác tại RSM Classic diễn ra trong tuần này ở bang Georgia (Mỹ).

Golfer trẻ Jackson Koivun quyết định thay đổi caddie ngay trước thềm RSM Classic (Ảnh: Reuters)

Quyết định được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong mùa giải của Koivun. Sau giải đấu, những golfer xếp từ vị trí 51 đến 60 trên bảng điểm FedEx Cup sẽ giành quyền tham dự hai giải đấu đặc biệt đầu tiên của PGA Tour trong năm 2027.

Koivun từng tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Ở giải đấu PGA Tour thứ ba sau khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào mùa hè năm nay, anh vượt qua Scottie Scheffler, golfer số một thế giới, để đăng quang tại 3M Open. Chiến thắng này giúp Koivun trở thành golfer trẻ thứ tám giành danh hiệu PGA Tour kể từ năm 2017.

Caddie mới của Koivun từng đồng hành cùng Ben Griffin

Trước khi hợp tác với Koivun, Alex Ritthamel từng là caddie của Ben Griffin. Dưới sự đồng hành của Ritthamel, Griffin giành ba danh hiệu trong năm 2025 và có suất trong đội tuyển Mỹ tham dự Ryder Cup.

Koivun sẽ có người đồng hành mới tại RSM Classic (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, David Flynn đã cùng Koivun trải qua chín giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên trên PGA Tour. Golfer trẻ vượt qua vòng cắt loại ở tám giải, chỉ cần năm lần ra sân chuyên nghiệp để giành quyền tham dự vòng play-off FedEx Cup. Flynn cũng góp phần giúp Koivun đạt thành tích hai trận thắng, một trận hòa tại Presidents Cup, nơi đội tuyển Mỹ đánh bại đội Quốc tế với tỷ số 17-13.

Sau khi kết thúc hợp tác với Griffin, Ritthamel chuyển sang đồng hành cùng Koivun trong chặng cuối mùa giải. Đây là cơ hội để golfer 21 tuổi cải thiện thứ hạng và tạo đà thuận lợi cho mùa giải tiếp theo.

Nguồn tin: Reuters