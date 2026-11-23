Đây là truyền thống lâu đời, đòi hỏi người thực hiện phải rèn luyện kỹ năng và trực tiếp điều khiển những quả chuông trên tháp nhà thờ.

Trải nghiệm truyền thống trong đời sống hiện đại

Tại Giáo phận Milan, thế hệ trẻ đang tiếp nối nghệ thuật rung chuông bằng cách kéo dây, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống chuông điện tự động.

Những người trẻ tại Giáo phận Milan, Italia, học cách điều khiển chuông nhà thờ bằng phương pháp kéo dây thủ công

Theo Simone Malinverno - thành viên Liên đoàn những người rung chuông Ambrosia, việc rung chuông thủ công mang đến cơ hội trải nghiệm những giá trị xưa cũ mà con người khó tìm thấy trong cuộc sống hiện đại.

Kỹ năng này cần được học thông qua thực hành trực tiếp trên tháp chuông. Việc tập luyện cũng phải tuân thủ thời gian phù hợp, tránh rung chuông ngoài những khung giờ quy định, gây lo lắng hoặc phiền toái cho người dân xung quanh.

Giữ nét ngẫu hứng trong từng hồi chuông

Với những người trẻ tham gia, rung chuông thủ công không chỉ là cách bảo tồn một truyền thống mà còn mang đến trải nghiệm sáng tạo riêng.

Nghệ thuật rung chuông bằng tay đòi hỏi người thực hiện phải trực tiếp luyện tập trên tháp chuông

Alessandro Dameno - lập trình viên máy tính 28 tuổi, cho rằng phương pháp kéo chuông bằng tay luôn có không gian cho sự ngẫu hứng, tạo nên nét mới mẻ trong mỗi lần trình diễn.

Thế hệ trẻ góp phần gìn giữ và tiếp nối truyền thống rung chuông nhà thờ qua nhiều thế kỷ

Tháng 12/2024, nghệ thuật rung chuông được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể. Việc thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi và thực hành góp phần duy trì sức sống của loại hình di sản này trong đời sống đương đại.