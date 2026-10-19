Inter Milan ngược dòng hạ Bologna, chiếm ngôi đầu Serie A

Inter Milan có chiến thắng quan trọng trên sân Renato Dall'Ara (Ảnh: Reuters)

Inter Milan có chiến thắng quan trọng trên sân Renato Dall'Ara, dù khởi đầu không thuận lợi. Phút 10, Tommaso Pobega tận dụng sai lầm của Luis Henrique để đưa Bologna vượt lên. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và tạo thêm cơ hội, nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Trước khi hiệp một khép lại, Marcus Thuram đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Inter Milan ở phút 44, sau đường chuyền của Nicolò Barella. Bàn thắng giúp đội khách lấy lại thế trận sau khoảng thời gian gặp nhiều khó khăn. Thuram cũng tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ổn định tại Serie A.

Inter Milan có 19 điểm sau bảy trận (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, Inter Milan gia tăng sức ép. HLV Cristian Chivu điều chỉnh đội hình bằng việc đưa Andy Diouf và Carlos Augusto vào sân. Sự thay đổi nhanh chóng phát huy tác dụng. Carlos Augusto ghi bàn nâng tỷ số sau pha phối hợp có sự tham gia của Diouf và Piotr Zieliński. Sau đó, Ange-Yoan Bonny dứt điểm thành công từ đường chuyền ngang của Augusto, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Kết quả này giúp Inter Milan có 19 điểm sau bảy trận, với sáu chiến thắng và một trận hòa. Đội bóng thành Milan tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Serie A, đồng thời nhanh chóng lấy lại tinh thần sau thất bại bất ngờ trước Club Brugge ở Champions League hồi giữa tuần.

Ở diễn biến liên quan, AS Roma thắng Genoa 2-0 và đứng thứ hai với khoảng cách hai điểm so với Inter. Cuộc đua đầu bảng vì vậy vẫn còn nhiều thay đổi, khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tiếp tục thi đấu ở vòng này.

Nguồn: Reuters, Flashscore