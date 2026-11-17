Dấu ấn trong đĩa đơn mới của I.N (Stray Kids)

Ca khúc "No Return" của I.N (Stray Kids) sẽ chính thức phát hành vào lúc 18 giờ ngày 19/11 (theo giờ Hàn Quốc). Đây là tác phẩm thứ ba nằm trong dự án âm nhạc "Skz-Player" của nhóm nhạc nam 8 thành viên.

Ảnh bìa đĩa đơn nhạc số "No Return" của thành viên I.N nhóm Stray Kids (Ảnh: Yonhap News)



Thông qua chuỗi dự án này, các thành viên Stray Kids lần lượt giới thiệu những sản phẩm tự sản xuất để dành tặng người hâm mộ. Trong đĩa đơn mới của I.N, nam ca sĩ đã trực tiếp tham gia vào quá trình viết lời và soạn nhạc. Anh còn nhận được sự hỗ trợ đồng sáng tác từ người đồng đội cùng nhóm là Bang Chan.

Chuỗi thành tích trước thềm ra mắt đĩa đơn của I.N (Stray Kids)

Việc phát hành sản phẩm cá nhân diễn ra trong bối cảnh nhóm nhạc nhà JYP đang duy trì lịch trình quốc tế dày đặc. Trước đó vào tháng 7, Stray Kids đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "Run It", kéo dài 46 đêm diễn tại 31 khu vực khác nhau.

Stray Kids đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "Run It" (Ảnh: JYP Entertainment)

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nhóm cũng ghi nhận thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Album gần nhất mang tên "This & That" đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 ngay khi phát hành vào tháng 8. Cột mốc này giúp Stray Kids lần thứ 9 chiếm lĩnh vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album chính của Mỹ.

Nguồn tin: Yonhap News