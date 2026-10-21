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Thể thao

Iga Swiatek nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026 để hồi phục chấn thương

THÙY DƯƠNG, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Ngày 20/10, tay vợt nữ hàng đầu người Ba Lan Iga Swiatek thông báo kết thúc sớm mùa giải 2026 để tập trung hồi phục chấn thương đùi trái. Quyết định này đồng nghĩa với việc cô sẽ vắng mặt tại Ningbo Open cũng như WTA Finals vào tháng tới.

Iga Swiatek nghỉ thi đấu hết mùa giải năm 2026

Theo thông báo ngày 20/10, chủ nhân của 6 danh hiệu Grand Slam đã rút lui khỏi giải Ningbo Open diễn ra trong tuần này tại Trung Quốc, đồng thời xác nhận không tham dự giải đấu cuối năm WTA Finals tổ chức ở Indian Wells vào tháng 11. Thời gian qua, tay vợt hiện phải đối mặt với vấn đề chấn thương ở vùng đùi trái.

Iga Swiatek nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026 để hồi phục chấn thương - Ảnh 2.

Iga Swiatek nghỉ thi đấu do chấn thương đùi trái tại Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ trên mạng xã hội, Iga Swiatek cho biết: "Năm 2026 là một trong những mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp với nhiều thử thách, biến động và cả những bài học kinh nghiệm". Dù vậy, cô bày tỏ sự tự hào trước những nỗ lực và sự tiến bộ mà bản thân cùng đội ngũ huấn luyện đạt được trong giai đoạn nửa cuối năm, đây là điểm tựa tinh thần cho cô trong chặng đường sắp tới.

Đề cập đến quyết định tạm dừng thi đấu, ngôi sao người Ba Lan giải thích: "Lịch trình thi đấu dày đặc trong vài năm qua khiến tôi cần một quãng nghỉ để cơ thể phục hồi hoàn toàn". Do đó, cô quyết định không góp mặt ở bất kỳ giải đấu nào khác trong năm nay.

Cục diện Giải đấu WTA Finals sau khi Iga Swiatek nghỉ thi đấu 

Việc Iga Swiatek nghỉ thi đấu tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giành quyền tham dự WTA Finals. Giải đấu diễn ra tại Indian Wells từ ngày 8/11 đến 15/11. Theo thể thức, nội dung đơn tại WTA Finals có 8 suất tham dự dựa trên điểm số tích lũy trong năm của Bảng xếp hạng Đường đua đến WTA Finals (PIF WTA Race Rankings). Trong đó bao gồm cả quy định ưu tiên 1 suất dành cho nhà vô địch Grand Slam nằm trong Top 20.

Iga Swiatek nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026 để hồi phục chấn thương - Ảnh 1.

Iga Swiatek nghỉ thi đấu hết mùa giải 2026 để hồi phục thể lực (Ảnh: Reuters)

Khép lại mùa giải 2026 ở tuổi 25, tay vợt người Ba Lan ghi nhận thành tích với 39 trận thắng và 15 trận thua ở nội dung đánh đơn. Dấu ấn lớn nhất của cô trong năm nay là chức vô địch Canadian Open vào tháng 8, qua đó nâng tổng số danh hiệu WTA Tour trong sự nghiệp của cô lên 26.

Nguồn tin: Reuters

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