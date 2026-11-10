Hyatt Regency Danang làm mới trải nghiệm ẩm thực với bếp trưởng người Ấn Độ

Hyatt Regency Danang

Tọa lạc tại bãi biển Non Nước, được bao bọc bởi khu vườn nhiệt đới xanh mát, Hyatt Regency Danang Resort and Spa tiếp tục nâng tầm trải nghiệm ẩm thực với sự gia nhập của đầu bếp Ram Gopal – người có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật chế biến món ăn truyền thống Ấn Độ.

Hyatt Regency Danang tăng trải nghiệm ẩm thực với chuyên gia món Ấn hơn 10 năm kinh nghiệm

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2014, đầu bếp Ram Gopal đã tích lũy kinh nghiệm tại các khách sạn thuộc hệ thống Hyatt. Thế mạnh chuyên môn của ông bao gồm kỹ thuật chế biến món ăn truyền thống, phát triển thực đơn, vận hành bếp, kiểm soát chi phí, quản lý nguyên liệu và đào tạo nhân sự.

Trong quá trình làm nghề, ông theo đuổi phong cách kết hợp giữa hương vị nguyên bản của ẩm thực Ấn Độ với cách trình bày hiện đại. Sự chú trọng đến chất lượng nguyên liệu, sáng tạo trong phát triển công thức và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cũng là những yếu tố được đầu bếp Ram Gopal đề cao.

Đầu bếp Ram Gopal – chuyên gia ẩm thực Ấn Độ mới gia nhập Hyatt Regency Danang Resort and Spa.

Dành trọn tâm huyết và đam mê cho ẩm thực Ấn Độ, ông luôn nỗ lực tôn vinh những hương vị truyền thống thông qua sự kết hợp hài hòa giữa tính nguyên bản và tinh thần đổi mới. Sự chỉn chu trong từng chi tiết cùng việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã giúp ông xây dựng uy tín trong ngành.

Trên cương vị mới tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa, Đầu bếp Ram Gopal sẽ mang đến những dấu ấn ẩm thực Ấn Độ đặc sắc tại khu nghỉ dưỡng qua các món ăn đậm bản sắc văn hóa và hương vị truyền thống. Với chuyên môn vững vàng cùng niềm đam mê dành cho ẩm thực quê hương, ông hứa hẹn góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách trong nước và quốc tế.

Việc bổ sung nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực Ấn Độ là một trong những bước đi nhằm làm phong phú trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần tạo thêm dấu ấn cho Hyatt Regency Danang Resort and Spa trên bản đồ du lịch và ẩm thực tại Đà Nẵng.