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Đời sống

Vụ án Trương Mỹ Lan: TP Hồ Chí Minh chi trả hơn 1.545 tỷ đồng cho các trái chủ

TTXVN
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Bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã được xác định trong bản án.

Vụ án Trương Mỹ Lan: TP Hồ Chí Minh chi trả hơn 1.545 tỷ đồng cho các trái chủ

Ngày 30/10, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện chi trả tiền thi hành án đợt 11 cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với tổng số tiền hơn 1.545 tỷ đồng.

Số tiền được chi trả trong đợt này là hơn 1.545 tỷ đồng, thu được từ cá nhân, tổ chức hoàn trả và xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan thi hành án đã chi trả cho 42.637 trái chủ; đồng thời thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với khoản tiền được thi hành án của 471 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản để nhận tiền.

Trước đó, Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chi trả 10 đợt cho các trái chủ. Đến ngày 30/10/2026, tổng số tiền đã thi hành được trong vụ án là hơn 13.921 tỷ đồng.

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu thuộc các mã được xác định trong bản án.

Hiện Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án.

Cơ quan này yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm của hai giai đoạn vụ án. Sau khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền chuyển từ ngân hàng, cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức các đợt chi trả tiếp theo.

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập các đường link không chính thống, thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan thi hành án, tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/vu-an-truong-my-lan-tp-ho-chi-minh-chi-tra-hon-1545-ty-dong-cho-cac-trai-chu-post1145186.vnp

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