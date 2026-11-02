Houthi cảnh báo tiếp tục tấn công mục tiêu dầu mỏ, hàng không của Saudi Arabia

Ngày 1/11, lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích nhằm vào cảng Ras Isa, cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Hodeidah ở miền Tây nước này.

Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, các cuộc không kích đã đánh trúng một cầu cảng và một tàu thương mại đang neo đậu tại đây.

Kênh truyền hình trên sau đó đưa tin một cuộc không kích khác nhằm vào cơ sở viễn thông ở phía Đông Nam thành phố Saada, địa bàn trọng yếu của Houthi ở miền Bắc Yemen, đồng thời cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi Arabia thực hiện vụ tấn công.

Cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết 75 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa đã nhằm vào 8 tỉnh của Yemen trong vòng 24 giờ, gồm Saada, Taiz, Amran, Ibb, Dhamar, Lahj, Hodeidah và Al-Jawf. Những số liệu do Houthi đưa ra chưa được xác minh độc lập.

Trong một tuyên bố khác, Houthi cảnh báo các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco nằm trong tầm tấn công của lực lượng này, đồng thời khuyến cáo các hãng hàng không quốc tế không sử dụng không phận Saudi Arabia, ngoại trừ khu vực Mecca và Medina.

Về phía Saudi Arabia, liên quân do nước này dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái (UAV) cùng một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía khu vực miền Nam nước này.

Trong những tuần gần đây, các hành động thù địch xuyên biên giới giữa Houthi và Saudi Arabia gia tăng với những cuộc không kích của Riyadh nhằm vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi tại Yemen, trong khi lực lượng này phóng tên lửa và UAV về phía Saudi Arabia./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/houthi-canh-bao-tiep-tuc-tan-cong-muc-tieu-dau-mo-hang-khong-cua-saudi-arabia-post1145611.vnp