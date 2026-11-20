Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore hướng đến lĩnh vực trọng điểm

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cùng đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên đã trao đổi về định hướng hợp tác trong giai đoạn mới.

Đại diện ban quản lý giới thiệu tổng quan quy mô, hạ tầng và các dự án thu hút đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) với tổng vốn đăng ký hơn 14 tỷ USD

Tính đến tháng 9/2026, Singapore dẫn đầu về tổng vốn đầu tư đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 25,28 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư Singapore.

Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm phát triển hạ tầng gắn với logistics; đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, Thành phố chú trọng kết nối nguồn vốn với những dự án có tính khả thi, đồng thời thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi xanh.

Ông Wesley Chua - Thủ quỹ, thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam, nhận định Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp xanh, tài chính xanh và kinh tế bền vững. Đặc biệt, Singapore có kinh nghiệm cùng hệ thống quy định, hướng dẫn tương đối hoàn thiện trong lĩnh vực ESG. Vì vậy, đây là cơ hội để các nhà đầu tư Singapore mở rộng hợp tác và đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam - Singapore tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư chiều 19/11



Ở lĩnh vực logistics và sản xuất, doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Ông Bertrand Juvigny - Tổng Giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ tự động hóa, tối ưu quy trình sản xuất. Đồng thời, việc tăng cường kết nối và đầu tư giữa miền Bắc và miền Nam cũng sẽ được đẩy mạnh trong những năm tới.

oàn cảnh Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore năm 2026 với chủ đề "Từ hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số đến kiến tạo hệ sinh thái đầu tư bền vững"

Trong khi đó, ông Vincent Li - Trưởng bộ phận Kinh doanh quốc tế Ascentium Việt Nam, cho rằng Singapore có thể đóng vai trò đầu mối thu hút, huy động nguồn vốn và giám sát tổng thể cấu trúc dự án. Ngược lại, Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực và năng lực triển khai thực tế. Sự kết hợp này sẽ tạo điều kiện huy động các nguồn lực phù hợp để đầu tư, phát triển dự án tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong không gian phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút nguồn vốn chất lượng cao từ Singapore vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa

Tại hội nghị, TP. Hồ Chí Minh giới thiệu 5 nhóm cơ hội hợp tác, gồm Trung tâm Tài chính quốc tế, công nghệ cao, logistics cảng biển, công nghiệp xanh và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Hợp tác đầu tư TP. Hồ Chí Minh - Singapore hướng đến dự án cụ thể

Thông qua các hoạt động kết nối, Thành phố kỳ vọng tăng cường hợp tác giữa chính quyền, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Singapore. Qua đó, những tiềm năng hợp tác từng bước được chuyển hóa thành các dự án đầu tư cụ thể.

Phát triển hạ tầng gắn với logistics cảng biển và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là những nhóm cơ hội hợp tác trọng điểm được Thành phố giới thiệu tới nhà đầu tư Singapore

Bên cạnh mục tiêu thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, TP. Hồ Chí Minh cũng hướng đến thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây được xem là những động lực quan trọng để Thành phố khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác với Singapore trong giai đoạn phát triển mới.