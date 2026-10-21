Hợp long cầu đi bộ đi qua Sông Sài Gòn - Dấu ấn kỹ thuật, nối nhịp đô thị

Sáng nay, nhịp chính vòm thép dài 187m của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đã chính thức hợp long an toàn. Đây là cột mốc kỹ thuật mang tính quyết định, đưa dự án hạ tầng cảnh quan gần 1.000 tỷ đồng bước vào giai đoạn hoàn thiện nước rút.

Toàn cảnh nhịp chính vòm thép dài 187m được hệ thống sà lan chuyên dụng đưa vào vị trí lắp đặt trên sông Sài Gòn

Cận cảnh quá trình hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Đúng 8 giờ sáng, những hồi còi tàu đồng loạt vang lên trên sông báo hiệu công tác định vị và hạ đặt khối vòm thép hoàn tất. Trước đó, từ 4 giờ 30 phút, các đơn vị thi công đã huy động hệ thống sà lan chuyên dụng để lai dắt tổ hợp vòm thép khổng lồ tiếp cận vị trí trụ cầu.

Cụ thể, toàn bộ quy trình vận hành được tính toán chặt chẽ nhằm đón đúng khoảng 3 giờ "nước đứng" – thời điểm dòng chảy sông Sài Gòn giảm tốc độ và mực nước ổn định nhất trong ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (áo trắng), cùng đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (áo xanh) cùng các đại biểu chúc mừng thời khắc bắt đầu hợp long



Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng chia sẻ: "Chúng tôi mong cây cầu không chỉ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn, mà còn góp thêm một không gian công cộng đẹp và giàu sức sống cho Thành phố".

Kế hoạch hoàn thiện và đưa vào khai thác cuối năm 2026

Sau khi hợp long thành công, đội ngũ kỹ sư và công nhân tiếp tục triển khai công tác hàn cố định các điểm nối chịu lực. Đồng thời, dự án sẽ khẩn trương lắp đặt sàn cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ trước khi bước vào quy trình kiểm định tải trọng nghiêm ngặt.

Lực lượng thi công và kỹ sư có mặt trên công trường, chuẩn bị cho các công đoạn hoàn thiện tiếp theo hướng tới mục tiêu về đích năm 2026

Khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, cây cầu không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại bộ hành giữa trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn mở ra điểm ngắm cảnh, tham quan mang tính biểu tượng mới cho người dân TP. Hồ Chí Minh.