Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về Sài Gòn

Rạng sáng nay, 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn bắt đầu hành trình vận chuyển từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Theo lộ trình di chuyển, từ cảng Đông Xuyên, sà lan chở kết cấu cầu sẽ vượt quãng đường 124 km, qua vịnh Ghềnh Rái và các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn.