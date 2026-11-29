Nữ lãnh đạo đặc biệt trong lịch sử ngành Thể dục thể thao

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, các Phó Cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và đông đảo cán bộ, công chức của Cục.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và gửi lời chúc mừng bà Lê Thị Hoàng Yến đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh bà Lê Thị Hoàng Yến là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngành Thể dục thể thao, khi là nữ lãnh đạo duy nhất từng đi qua các thời kỳ từ Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao đến Cục Thể dục thể thao Việt Nam ngày nay.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, bà Lê Thị Hoàng Yến là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Ngành: Nữ lãnh đạo duy nhất đi qua các thời kỳ từ Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao đến Cục Thể dục thể thao Việt Nam ngày nay

Được đào tạo bài bản và chính thức công tác trong ngành từ năm 1993, bà Lê Thị Hoàng Yến có 33 năm 4 tháng gắn bó với thể thao Việt Nam. Từ những ngày đầu làm phóng viên tại Báo Thể thao, Tạp chí Thể thao, bà từng bước đảm nhiệm các vị trí công tác và trở thành cán bộ quản lý cấp cao của ngành.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc bà Lê Thị Hoàng Yến thật nhiều sức khỏe và niềm vui bên gia đình. Thứ trưởng khẳng định, Quyết định nghỉ hưu chỉ khép lại một chặng đường công tác hành chính, còn tình yêu, kinh nghiệm và tâm huyết của bà chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thể dục thể thao Việt Nam

Ở mỗi cương vị, bà đều dành nhiều tâm huyết cho công việc, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Bà tham gia kết nối các đối tác, góp phần quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam, đồng thời đóng góp vào công tác tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực và châu lục.

Trong đó, dấu ấn nổi bật là hai kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam: SEA Games 22 năm 2003 và SEA Games 31 năm 2022.

Dấu ấn trong công tác đối ngoại và thúc đẩy vai trò phụ nữ trong thể thao

Bên cạnh công tác chuyên môn, bà Lê Thị Hoàng Yến còn quan tâm đến việc thúc đẩy sự tham gia và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực thể thao thông qua hoạt động của Ban Phụ nữ và Thể thao. Những đóng góp này gắn với nỗ lực mở rộng cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các hoạt động, vị trí chuyên môn và công tác quản lý thể thao.

Nhìn lại chặng đường hơn 3 thập kỷ ghi dấu những kỷ niệm và tình cảm sâu sắc với ngành Thể dục thể thao, từ những ngày đầu bước vào nghề, từ lúc còn là một cây bút trẻ cho đến khi đảm nhiệm vai trò quản lý, bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo đã tin tưởng, cùng tập thể đồng nghiệp đã luôn kề vai sát cánh, đã cùng bà làm việc và gắn bó

Từ dấu ấn của bà Lê Thị Hoàng Yến, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cũng đặt ra vấn đề về công tác cán bộ nữ trong ngành. Theo Thứ trưởng, sau 80 năm xây dựng và phát triển, việc ngành Thể dục thể thao chỉ có một nữ lãnh đạo ở cấp quản lý cao nhất là điều đáng suy nghĩ. Thứ trưởng đề nghị thời gian tới cần chú trọng hơn công tác quy hoạch, đào tạo, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thành tích ghi nhận cống hiến của bà Lê Thị Hoàng Yến:

- Năm 2026: Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Năm 2023: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành SEA Games 31.

- Năm 2022: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đăng cai tổ chức Năm Du lịch ASEAN.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khép lại chặng đường công tác, tiếp tục đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Đón nhận quyết định nghỉ hưu và tình cảm từ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục cùng các đồng nghiệp, bà Lê Thị Hoàng Yến bày tỏ xúc động khi nhìn lại hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Thể dục thể thao. Bà gửi lời cảm ơn đến các thế hệ lãnh đạo đã tin tưởng, tạo điều kiện và tập thể đồng nghiệp đã luôn sát cánh trong suốt quá trình công tác.

“Những thành quả có được ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực của riêng cá nhân tôi, mà là kết tinh từ sự chung sức, đồng lòng của cả một tập thể”, bà chia sẻ.

Dù chính thức nghỉ hưu theo chế độ, bà Lê Thị Hoàng Yến khẳng định tình yêu dành cho thể thao Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Bà bày tỏ mong muốn thể thao nước nhà tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế, phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển và sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm khi ngành cần.

Gửi lời chúc tốt đẹp đến bà Lê Thị Hoàng Yến ở chặng đường phía trước, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt mong muốn ngành Thể dục thể thao sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của bà cho sự nghiệp phát triển của Thể thao nước nhà trong thời gian tới

Thay mặt lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những đóng góp của bà trong suốt quá trình công tác. Ông mong muốn bà tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng ngành trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm với bà Lê Thị Hoàng Yến

Quyết định nghỉ hưu khép lại hơn 33 năm công tác của bà Lê Thị Hoàng Yến trong ngành Thể dục thể thao. Những đóng góp trong công tác quản lý, truyền thông, đối ngoại và thúc đẩy vai trò phụ nữ trong thể thao là những dấu ấn đáng ghi nhận trong hành trình phát triển của thể thao Việt Nam.

Nguồn: Thể thao Việt Nam