Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đánh dấu sự trở lại của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước tại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm. Lần gần nhất thành phố giữ vai trò đăng cai là Đại hội lần thứ V năm 2006.
Lực lượng tham gia đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội.
Chương trình thi đấu gồm 48 môn với 65 phân môn và 973 nội dung tranh huy chương. Ban Tổ chức chia chương trình thành 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc nhóm SEA Games cùng thể thao dân tộc.
Lễ khai mạc Đại hội diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn
Tối 21/11/2026, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Thay vì sân vận động truyền thống, Ban Tổ chức chọn không gian mở ven sông tại phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.
Cách tổ chức này nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Từ chiều tối, nhiều gia đình và nhóm bạn đã tập trung dọc bờ sông để chờ đón lễ khai mạc.
Từ chiều tối, nhiều khán giả đã tập trung dọc bờ sông để chờ đón lễ khai mạc
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu chào mừng các đoàn về dự Đại hội. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu và chính thức tuyên bố khai mạc sự kiện.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Khát vọng Vinh quang" với hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên.
Các màn biểu diễn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin diễn ra sôi động cùng hiệu ứng ánh sáng. Đồng thời, ngọn lửa truyền thống được rước trên sông Sài Gòn qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng và Cột cờ Thủ Ngữ.
Màn trình diễn thể thao mặt nước tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Sau phần diễu hành của 36 đoàn thể thao và lực lượng trọng tài, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thắp sáng đài lửa Đại hội. Dọc bờ sông, nhiều khán giả liên tục vẫy chào và ghi lại hình ảnh các đoàn vận động viên qua lễ đài.
Bên cạnh không khí tại hiện trường, lễ khai mạc còn tạo sức lan tỏa trên sóng truyền hình và mạng xã hội. Vào tối ngày 21/11/2026, chủ đề đoàn TP. Hồ Chí Minh đạt 162.000 bài đăng hiển thị trên nền tảng Threads. Đồng thời, các từ khóa về Đại hội và lễ khai mạc cũng vào nhóm gợi ý tìm kiếm trên TikTok.
Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, chương trình thi đấu có nhiều điểm mới đáng chú ý. Lần đầu tiên, bốn môn thể thao mới góp mặt gồm Thể thao điện tử (Esports), Pickleball, Roller Sports và Võ thuật tổng hợp (MMA).
Những môn thể thao lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 (Ảnh chụp màn hình từ HTV Thể thao)
Trong đó, Esports tổ chức ba nội dung đồng đội, còn Roller Sports tranh 14 bộ huy chương. Pickleball thi đấu tại cụm sân đạt chuẩn quốc tế, trong khi MMA có 10 nội dung cho cả nam và nữ.
Tính đến ngày 22/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 8 môn hoàn thành toàn bộ chương trình thi đấu. Danh sách này gồm Bóng bàn, Muay, Karate, Kickboxing, Khiêu vũ thể thao, Vovinam, Judo và Bowling. Các cuộc tranh tài diễn ra trước lễ khai mạc nhằm bảo đảm tiến độ chung của Đại hội.
Tính từ ngày 22/11, có 8 môn hoàn thành toàn bộ chương trình thi đấu (Ảnh chụp màn hình từ HTV Thể thao)
Với tư cách đơn vị truyền thông chủ lực tại địa phương đăng cai chính, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) đảm nhận vai trò đầu mối kết nối các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trong khu vực.
Trung tâm Báo chí Đại hội đặt tại tòa nhà VOH - HTV hoạt động liên tục từ ngày 6/11 đến ngày 12/12/2026. Hạ tầng kỹ thuật và các xe truyền hình lưu động của HTV truyền tín hiệu trực tiếp từ địa điểm thi đấu về Trung tâm Báo chí để hỗ trợ phóng viên tác nghiệp.
Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) là đơn vị truyền thông chủ lực tại địa phương đăng cai chính
Đặc biệt, HTV tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc cùng các môn thi đấu trên kênh HTV Thể thao và hạ tầng số. Tại Hội nghị Trưởng đoàn ngày 19/11/2026, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh ghi nhận đây là lần đầu tiên các môn tại Đại hội được truyền hình trực tiếp đầy đủ đến khán giả và các địa phương.
HTV tổ chức sản xuất và truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc cùng các môn thi đấu trên kênh HTV Thể thao và hạ tầng số
Bên cạnh sóng truyền hình, từ ngày 20/11/2026, HTV phối hợp TikTok triển khai Trung tâm tìm kiếm sự kiện (Search Hub) cho Đại hội. Hai tài khoản HTV Thể Thao và HTV Tin Tức đồng bộ luồng phát trực tiếp, lịch thi đấu và tin tức theo thời gian thực trên thiết bị di động.
Nhờ đó, công chúng tại các địa phương không trực tiếp đến sân vẫn có thể theo dõi diễn biến nhiều môn thi đấu cùng lúc. Hoạt động này cũng tạo kênh kết nối thông tin thông suốt giữa Ban Tổ chức, báo chí và người hâm mộ.
Chuyển dịch từ số lượng huy chương sang chất lượng chuyên môn
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra trong giai đoạn ngành thể thao triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg. Kỳ Đại hội là đợt rà soát toàn diện thực lực của các địa phương và ngành trong chu kỳ 2022-2026.
Tại cuộc họp báo ngày 12/11/2026, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tiêu chí đánh giá.
Cùng định hướng này, tại Hội nghị Trưởng đoàn ngày 19/11/2026, ngành thể thao đã nêu đề xuất đổi mới cho Đại hội lần thứ XI năm 2030 tại Đà Nẵng. Theo phương án dự kiến, chương trình sẽ tinh gọn từ 48 xuống 40 môn và giảm nội dung từ 973 xuống 476, tương đương mức giảm hơn 51% để ưu tiên nhóm Olympic và ASIAD.
Động lực hướng tới các đấu trường quốc tế
Theo định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả tại Đại hội lần thứ X là căn cứ chuyên môn quan trọng cho chu kỳ quốc tế mới. Các mục tiêu trọng điểm phía trước gồm SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAD 2030.
Quyết định tuyển chọn chính thức vào các đội tuyển quốc gia vẫn căn cứ vào tiêu chuẩn chuyên môn, kế hoạch huấn luyện và yêu cầu thi đấu cụ thể của từng bộ môn.
Để hỗ trợ công tác tuyển chọn và huấn luyện dài hạn, thể thao TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng số hóa dữ liệu vận động viên.
Tính đến ngày 22/11/2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã đi qua chặng mở đầu với 8 môn hoàn thành thi đấu và đêm khai mạc bên sông Sài Gòn. Hơn 40 môn còn lại vẫn tiếp tục tranh tài tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phối hợp cho đến ngày 12/12/2026.
Huyền Khanh
Hoàng Hạnh - Bảo Quyên
Ngọc Phạm - An Kiên - Kỳ Phương - Yến Hoàng - Tường Lam - Ngân Hà - Bảo Thành - Thanh Bình
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