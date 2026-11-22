Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đánh dấu sự trở lại của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước tại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm. Lần gần nhất thành phố giữ vai trò đăng cai là Đại hội lần thứ V năm 2006.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đánh dấu sự trở lại của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước tại TP. Hồ Chí Minh sau 20 năm

Lực lượng tham gia đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội.

Chương trình thi đấu gồm 48 môn với 65 phân môn và 973 nội dung tranh huy chương. Ban Tổ chức chia chương trình thành 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc nhóm SEA Games cùng thể thao dân tộc.

Lực lượng tham gia đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội

Lễ khai mạc Đại hội diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Tối 21/11/2026, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Thay vì sân vận động truyền thống, Ban Tổ chức chọn không gian mở ven sông tại phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn

Cách tổ chức này nhận được sự ủng hộ của người dân và du khách. Từ chiều tối, nhiều gia đình và nhóm bạn đã tập trung dọc bờ sông để chờ đón lễ khai mạc.

Từ chiều tối, nhiều khán giả đã tập trung dọc bờ sông để chờ đón lễ khai mạc



Mình rất là hân hoan, vinh dự và tự hào được hòa nhịp cùng ngày hội thể thao lớn nhất của đất nước.

Chị Thùy Ngân - Người dân TP. Hồ Chí Minh

Mình vô cùng háo hức chờ đón những tiết mục hoành tráng sắp tới, đặc biệt là các màn trình diễn phối hợp đầy ấn tượng giữa các vận động viên và các nghệ sĩ. Chị Ngọc Nhi - Người dân TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu chào mừng các đoàn về dự Đại hội. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu và chính thức tuyên bố khai mạc sự kiện.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Khát vọng Vinh quang" với hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Vinh quang" có sự góp mặt của hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên



Các màn biểu diễn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin diễn ra sôi động cùng hiệu ứng ánh sáng. Đồng thời, ngọn lửa truyền thống được rước trên sông Sài Gòn qua Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng và Cột cờ Thủ Ngữ.

Màn trình diễn thể thao mặt nước tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sau phần diễu hành của 36 đoàn thể thao và lực lượng trọng tài, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thắp sáng đài lửa Đại hội. Dọc bờ sông, nhiều khán giả liên tục vẫy chào và ghi lại hình ảnh các đoàn vận động viên qua lễ đài.

Bên cạnh không khí tại hiện trường, lễ khai mạc còn tạo sức lan tỏa trên sóng truyền hình và mạng xã hội. Vào tối ngày 21/11/2026, chủ đề đoàn TP. Hồ Chí Minh đạt 162.000 bài đăng hiển thị trên nền tảng Threads. Đồng thời, các từ khóa về Đại hội và lễ khai mạc cũng vào nhóm gợi ý tìm kiếm trên TikTok.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, chương trình thi đấu có nhiều điểm mới đáng chú ý. Lần đầu tiên, bốn môn thể thao mới góp mặt gồm Thể thao điện tử (Esports), Pickleball, Roller Sports và Võ thuật tổng hợp (MMA).

Những môn thể thao lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 (Ảnh chụp màn hình từ HTV Thể thao)



Trong đó, Esports tổ chức ba nội dung đồng đội, còn Roller Sports tranh 14 bộ huy chương. Pickleball thi đấu tại cụm sân đạt chuẩn quốc tế, trong khi MMA có 10 nội dung cho cả nam và nữ.

Tính đến ngày 22/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 8 môn hoàn thành toàn bộ chương trình thi đấu. Danh sách này gồm Bóng bàn, Muay, Karate, Kickboxing, Khiêu vũ thể thao, Vovinam, Judo và Bowling. Các cuộc tranh tài diễn ra trước lễ khai mạc nhằm bảo đảm tiến độ chung của Đại hội.