Khi âm nhạc trở thành không gian trưng bày văn hóa

Sau “Thầy Dùi”, ca sĩ Hoàng Thùy Linh tiếp tục giới thiệu “Vô lượng kiếp” – single thứ hai thuộc album phòng thu vol. 5. Không đơn thuần là một MV ca nhạc, tác phẩm được phát triển theo hình thức Music Gallery, kết hợp âm nhạc, hội họa, phục trang, kỹ xảo và nghệ thuật trình diễn để tạo nên một không gian thưởng thức đa chiều.

Hoàng Thùy Linh trong dự án Music Gallery “Vô lượng kiếp” (Ảnh: TTXVN)

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở 43 bức tranh vẽ tay do các họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền thực hiện. Mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng, từ màu sắc rực rỡ, giàu tính trang trí đến những hình ảnh núi rừng, làng bản và sinh hoạt đời thường. Thay vì đồng nhất các tác phẩm theo một khuôn mẫu, ê-kíp giữ lại dấu ấn sáng tạo của từng họa sĩ, sau đó ứng dụng kỹ xảo để tạo chuyển động cho tranh.

Các không gian lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa vùng miền trong “Vô lượng kiếp” (Ảnh: TTXVN)

Để hoàn thiện dự án, ê-kíp đã dành sáu tháng chuẩn bị, huy động hơn 300 người tham gia và trải qua bốn ngày ghi hình. Năm không gian lễ hội được dàn dựng công phu cùng hơn 60 bộ trang phục dành cho nữ ca sĩ góp phần tạo nên diện mạo thị giác đặc sắc. Trong đó, âm nhạc giữ vai trò kết nối, dẫn dắt người xem đi qua những không gian văn hóa khác nhau.

Khám phá vẻ đẹp văn hóa qua những không gian lễ hội

Nếu hội họa tạo nên diện mạo cho “Vô lượng kiếp”, các không gian lễ hội lại mở ra chiều sâu văn hóa của tác phẩm. Ê-kíp lựa chọn những sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn với các cộng đồng dân tộc, tập trung khai thác vẻ đẹp của trang phục, nghi lễ và nghệ thuật trình diễn.

Quá trình thực hiện có sự tham gia tư vấn của các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đồng bào thuộc những cộng đồng được giới thiệu. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh phối hợp cùng chuyên gia phục trang Vekris Na để xây dựng phần hình ảnh. Qua đó, tác phẩm không chỉ hướng đến sự phong phú về mặt thị giác mà còn thể hiện mong muốn tìm hiểu những câu chuyện, tập quán và giá trị tinh thần phía sau mỗi chất liệu văn hóa.

Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong nhiều tạo hình, vận dụng ngôn ngữ múa và phục trang để thể hiện ý niệm về nhân duyên qua nhiều kiếp sống. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, sự tiếp nối giữa các thế hệ và những giá trị được trao truyền trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt sản phẩm.

Tiếp nối hành trình sáng tạo từ chất liệu truyền thống

Việc đưa văn hóa vào âm nhạc không phải hướng đi mới của Hoàng Thùy Linh. Trước “Vô lượng kiếp”, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với “Bánh trôi nước”, “Tứ phủ” và “Đánh đố”. Điểm chung trong các sản phẩm là cách kết hợp chất liệu dân gian với nhạc điện tử, kỹ thuật sản xuất hiện đại và ngôn ngữ hình ảnh đương đại.

Hoàng Thùy Linh với những tạo hình và phục trang được đầu tư công phu (Ảnh: TTXVN)

Với tác phẩm mới, câu chuyện nhân duyên, gặp gỡ, chờ đợi và chia lìa được sử dụng làm điểm tựa cho cả âm nhạc lẫn hình ảnh. Đặc biệt, phần kết với hình ảnh một bào thai cùng nhịp đập sự sống gợi mở ý niệm về khởi sinh, cội nguồn và sự tiếp nối.

Một cảnh quay kết hợp hội họa, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn trong sản phẩm (Ảnh: TTXVN)

Hoàng Thùy Linh chia sẻ mong muốn được lắng nghe, học hỏi thêm những câu chuyện văn hóa từ các cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước. Với “Vô lượng kiếp”, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng cách kể chuyện bằng âm nhạc, đồng thời gửi gắm sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa đang được các thế hệ gìn giữ và trao truyền.

Nguồn: TTXVN