Hoàng Thùy Linh trở lại với “Thầy dùi”: Khi lời nói có thể gieo mầm chia rẽ

Hoàng Thùy Linh vừa chính thức giới thiệu ca khúc và MV “Thầy dùi”, mở đầu chương âm nhạc mới trong năm 2026. Tiếp tục lựa chọn văn hóa Việt làm điểm tựa sáng tạo, nữ ca sĩ đưa những lời ăn tiếng nói quen thuộc của dân gian vào một câu chuyện đương đại, nơi sự đố kỵ, lòng tham và những lời gieo rắc bất hòa có thể đẩy con người ngày càng xa nhau.

Từ lời ăn tiếng nói dân gian đến câu chuyện hôm nay

“Thầy dùi” là cách gọi mang sắc thái châm biếm, chỉ những người chuyên gièm pha, xúi giục hoặc khơi gợi mâu thuẫn giữa người với người. Từ hình tượng này, ca khúc gợi nhắc những thành ngữ như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, “qua cầu rút ván” – những đúc kết ngắn gọn nhưng sâu cay về thói đời và cách ứng xử.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm không chỉ dừng ở việc tái hiện chất liệu dân gian mà còn đặt những bài học xưa vào bối cảnh hiện tại. Một lời nói thiếu cân nhắc, một câu chuyện bị bóp méo hay sự kích động từ bên ngoài đôi khi đủ khiến những mối quan hệ vốn thân thiết trở nên rạn nứt. Tiếng cười trào phúng vì thế vừa tạo nét riêng cho tác phẩm, vừa gợi người xem tự nhìn lại cách mình nói và đối đãi với người khác.

Những hình ảnh giàu tính ẩn dụ trong MV “Thầy dùi” chuyển tải câu chuyện về lời nói, sự đố kỵ và những mâu thuẫn trong đời sống (Ảnh: Trang cá nhân ca sĩ Hoàng Thùy Linh)

Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với Hoàng Thùy Linh sau “Gieo quẻ” và “Hạ phỏm”. Phần phối khí kết hợp cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, các bài vè dân gian cùng âm thanh hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc mang màu sắc Việt nhưng không bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống.

Thế giới giả tưởng phản chiếu những rạn nứt đời thường

Được Hoàng Thùy Linh phát triển nội dung cùng đạo diễn Nhu Đặng, MV xây dựng một thế giới giả tưởng giàu tính điện ảnh, nơi con người bị cuốn vào lòng tham, sự đố kỵ và những cuộc tranh giành. Các thành ngữ dân gian được chuyển hóa thành tình huống thị giác, tạo nên chuỗi sự việc có tính liên kết, qua đó làm nổi bật hệ quả của những hành vi gây tổn thương và chia rẽ.

Hoàng Thùy Linh trở lại với MV “Thầy dùi”, tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đương đại (Ảnh: Trang cá nhân ca sĩ Hoàng Thùy Linh)

Trong thế giới ấy, Hoàng Thùy Linh xuất hiện qua nhiều hình hài khác nhau, từ chiếc bình gốm, chú gà trên mái nhà đến những hình ảnh gắn với hội họa, thiên nhiên và tín ngưỡng thờ Mẫu. Cách biến hóa này mở rộng điểm nhìn của câu chuyện, đưa tác phẩm vượt ra ngoài trải nghiệm của một cá nhân để hướng đến mối liên hệ giữa con người với cộng đồng và vạn vật.

Sau cùng, “Thầy dùi” không chỉ nhắc đến những người thích gây chuyện mà còn gợi ra một câu hỏi rộng hơn: mỗi người sẽ góp phần làm dịu đi hay khoét sâu thêm những bất hòa quanh mình?. Từ câu chuyện dân gian được kể bằng ngôn ngữ đương đại, Hoàng Thùy Linh gửi gắm mong muốn về một đời sống nơi con người biết cân nhắc lời nói, trân trọng những mối quan hệ và lựa chọn thiện ý thay vì gieo thêm chia rẽ.