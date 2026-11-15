HLV Kyrgyzstan đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, đặc biệt ấn tượng với Đình Bắc

Đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp báo sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, HLV Urmat Abdukaimov nhận định đội tuyển Kyrgyzstan vẫn còn những điểm cần cải thiện, dù đã có được kết quả tích cực. Theo ông, điều kiện thời tiết có độ ẩm cao ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ, khiến đội bóng để mất bóng nhiều và phải đối mặt với những tình huống phản công.

HLV trưởng Kyrgyzstan Urmat Abdukaimov đánh giá cao chất lượng chuyên môn và lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước thềm Casper Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân này cho biết đội tuyển Kyrgyzstan cần cải thiện khả năng tổ chức tấn công, kiểm soát bóng cũng như nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội, đặc biệt trong các tình huống cố định.

Hướng đến trận gặp Việt Nam, ông Abdukaimov tiết lộ đã theo dõi cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời phân tích một số trận đấu gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá là có sự tổ chức tốt ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý (Ảnh: VFF)

HLV trưởng Kyrgyzstan cũng xem đây là đối thủ phù hợp để đội bóng của mình kiểm chứng năng lực. Ông cho biết đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V.League – nhằm tìm hiểu thêm về các tuyển thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu trong nước. Theo ông, Abdurakhmanov có phong độ tốt, am hiểu bóng đá Việt Nam và là đội trưởng của CLB Thanh Hóa. Ông cũng đánh giá V.League là giải đấu có chất lượng.

Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của HLV Kyrgyzstan

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam để lại ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov đặc biệt nhắc đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá chân sút trẻ là cầu thủ có năng lực tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Nhà cầm quân Kyrgyzstan cũng lưu ý đội tuyển Việt Nam đang có những điều chỉnh về lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng trước ban huấn luyện (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, nhà cầm quân Kyrgyzstan cũng lưu ý đội tuyển Việt Nam đang có những điều chỉnh về lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng trước ban huấn luyện.Dù vậy, ông dự báo trận đấu sắp tới sẽ không dễ dàng và đội tuyển Kyrgyzstan cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, trong khuôn khổ lượt trận cuối Casper Cup 2026. Đây được xem là cơ hội để hai đội tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ và hoàn thiện sự chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

Nguồn: VFF