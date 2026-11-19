HLV Hajime Moriyasu chia tay đội tuyển Nhật Bản (Ảnh: Yahoo Sports)

HLV Hajime Moriyasu kết thúc nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản với 113 trận đấu. Nhà cầm quân 58 tuổi đạt thành tích 77 chiến thắng, 17 trận hòa và 19 thất bại.

Với tám năm tại vị, Moriyasu trở thành HLV có thời gian dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lâu nhất.

Trong trận đấu cuối cùng dưới sự chỉ đạo của ông, Nhật Bản để thua Paraguay 1-2 tại Singapore.

Sau trận, Moriyasu tự đánh giá nhiệm kỳ của mình đạt khoảng 70 trên 100 điểm. Ông cho rằng 30 điểm còn thiếu xuất phát từ việc chưa thể cùng Nhật Bản đạt thành tích lớn hơn tại World Cup.

Theo Moriyasu, tỷ lệ chiến thắng cho thấy Nhật Bản đã đủ khả năng tự tin đối đầu những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn tại World Cup.

Về kế hoạch tương lai, Moriyasu cho biết chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào. Dù vậy, ông sẵn sàng cân nhắc cơ hội làm việc tại cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ.