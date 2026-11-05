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Đời sống

Cua xe tăng lộ diện giữa rừng đêm Côn Đảo

THANH TÙNG, CÔNG HÒA, HOÀNG HIỂN, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Cua xe tăng, loài cua cạn có kích thước lớn và đôi càng khỏe, thường xuất hiện tại các khu rừng ngập mặn Côn Đảo khi trời chập tối. Hoạt động quan sát loài cua này đang mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách khám phá thiên nhiên về đêm.

Khi màn đêm buông xuống, cua xe tăng bắt đầu rời hang tìm kiếm thức ăn trong những cánh rừng ngập mặn Côn Đảo. Với kích thước lớn và tập tính cảnh giác cao, loài cua này trở thành điểm nhấn trong các hành trình khám phá hệ sinh thái tự nhiên.

Cua xe tăng lộ diện giữa rừng đêm Côn Đảo- Ảnh 1.

Cua xe tăng xuất hiện giữa thảm thực vật tại Côn Đảo khi màn đêm buông xuống

Cua xe tăng và những chiếc hang sâu 2 mét

Theo Vườn quốc gia Côn Đảo, cua xe tăng có tên khoa học là Cardisoma carnifex, thuộc nhóm cua cạn có kích thước lớn. Cá thể trưởng thành có chiều dài mai hơn 10cm, trọng lượng có thể đạt 1kg. Đặc biệt, loài cua này có khả năng đào hang sâu khoảng 2 mét, với đường kính miệng hang từ 8 - 12cm, thường xuất hiện tại những khu vực đất cát hoặc bùn pha gần vùng triều.

Cua xe tăng hoạt động chủ yếu về đêm, đặc biệt trong khoảng từ 18 đến 20 giờ. Thức ăn của chúng gồm lá cây mục, quả rụng và các loại thực vật. Với đôi càng khỏe, thân hình lớn cùng khả năng di chuyển trên cạn, loài cua này có những đặc điểm dễ nhận biết giữa môi trường rừng ngập mặn.

Cua xe tăng lộ diện giữa rừng đêm Côn Đảo- Ảnh 2.

Những cá thể cua xe tăng với kích thước lớn, đôi càng khỏe được ghi nhận trong hành trình khám phá thiên nhiên về đêm tại Côn Đảo

Anh Trần Văn Ninh - Nhân viên Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết cua xe tăng phân bố tại nhiều khu vực như Hòn Bảy Cạnh, Bãi Dương, Hòn Bà, Đầm Tre và Đất Thắm. Trong đó, Hòn Bảy Cạnh là một trong những nơi ghi nhận loài cua này xuất hiện nhiều.

Theo anh Ninh, cua xe tăng thường ra ngoài kiếm ăn vào mùa mưa. Ngược lại, khi bước vào mùa gió chướng, chúng có xu hướng ẩn sâu trong hang, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn.

Theo dấu cua xe tăng trong hành trình khám phá đêm

Không giống những hoạt động tham quan thông thường, hành trình quan sát cua xe tăng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến chúng nhanh chóng chui vào hang hoặc tìm nơi ẩn nấp.

Chính tập tính cảnh giác này khiến những cuộc gặp gỡ cua xe tăng trong tự nhiên thường diễn ra ngắn ngủi, nhưng để lại ấn tượng đối với du khách.

Anh Trần Duy An, du khách tham gia hành trình khám phá, cho biết việc trực tiếp quan sát cua xe tăng mang đến trải nghiệm khác biệt so với những lần tìm hiểu các loài sinh vật tại Côn Đảo trước đây. Trong khi đó, anh Trần Quốc Việt bày tỏ sự thích thú khi lần đầu có dịp tiếp cận hệ sinh thái tự nhiên của Côn Đảo theo hình thức này.

Cua xe tăng lộ diện giữa rừng đêm Côn Đảo- Ảnh 3.

Cua xe tăng có tên khoa học là Cardisoma carnifex, nổi bật với phần mai lớn và đôi càng chắc khỏe, thường hoạt động kiếm ăn vào ban đêm

Thông qua các chương trình khám phá thiên nhiên ban đêm, hoạt động quan sát cua xe tăng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch sinh thái tại Côn Đảo. Du khách không chỉ có cơ hội tìm hiểu tập tính sinh sống của loài cua cạn có kích thước lớn mà còn được tiếp cận gần hơn với môi trường rừng ngập mặn.

Song, việc quan sát cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm, hạn chế gây tiếng động, không bắt hoặc tác động đến môi trường sống của cua xe tăng.

Từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong đêm, cua xe tăng đang góp thêm một điểm nhấn cho du lịch sinh thái Côn Đảo, đồng thời cho thấy giá trị của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên và gìn giữ đa dạng sinh học.

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