AC Milan thắng Salzburg 4-0, Cissé lập hat-trick tại Europa League (Ảnh: AC Milan)

AC Milan có màn trình diễn ấn tượng trên sân Red Bull Salzburg hôm 15/10. Chiến thắng cách biệt giúp đội bóng Italia lấy lại tinh thần sau thất bại trước Benfica ở trận mở màn Europa League.

Alphadjo Cissé trở thành tâm điểm với cú hat-trick. Phút 15, cầu thủ trẻ đánh đầu ghi bàn mở tỉ số sau đường tạt bóng chính xác của Omari Hutchinson. Đến phút 32, Cissé tiếp tục lập công bằng cú sút chân trái, giúp Milan dẫn trước 2-0 khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, Milan duy trì sức ép và nhanh chóng ghi bàn thứ ba. Phút 49, Cissé hoàn tất hat-trick bằng pha đánh đầu từ đường chuyền của Adrien Rabiot. Màn trình diễn này giúp anh trở thành cầu thủ Italia trẻ nhất lập hat-trick trong một trận đấu thuộc giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu, theo thông tin từ trang chủ AC Milan.

Đội khách chưa dừng lại ở đó. Phút 72, Gonçalo Ramos ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 sau tình huống Milan đoạt lại bóng và tổ chức tấn công. Bàn thắng giúp đội bóng Italia khép lại trận đấu với cách biệt lớn.

Dù kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, Milan vẫn gặp bất lợi ở cuối trận. Phút 83, Filippo Terracciano nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội khách phải chơi với 10 người. Tuy nhiên, Salzburg không thể tận dụng lợi thế quân số để tìm bàn danh dự.

Theo báo cáo trận đấu trên trang chủ AC Milan, chiến thắng này mang lại ba điểm quan trọng và cải thiện hiệu số bàn thắng bại của đội tại Europa League. Đáng chú ý, Cissé đã ghi cả ba bàn đầu tiên của Milan, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Sau trận đấu, Milan sẽ trở lại Serie A để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Atalanta, trước khi tiếp tục hành trình tại Europa League bằng chuyến làm khách trên sân Bournemouth.

Nguồn: AC Milan