Hiện trường vụ việc tại hồ Định Công

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua (18/10) tại hồ điều hòa Định Công.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh N.X.T. (SN 1981) chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì bất ngờ không may bị lật thuyền. Lúc này, anh N.N.B. (SN 1980) đang ngồi câu cá gần đó phát hiện sự việc liền nhảy xuống hồ với ý định cứu anh T. nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Khu vực xảy sự việc được Cảnh sát dùng lưới và dây để rà soát.

Người dân tụ tập theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập xung quanh hiện trường theo dõi công tác tìm kiếm.

Đến hơn 23 giờ đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân và đưa vào bờ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: Công an nhân dân



