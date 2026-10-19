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Xã hội

Hai người đuối nước tử vong ở hồ Định Công

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Trong lúc thả mồi câu cá giữa hồ Định Công (phường Định Công, Hà Nội), một người đàn ông bất ngờ bị lật thuyền. Một người khác tìm cách cứu nhưng cả hai sau đó đều bị đuối nước tử vong.

Hai người đuối nước tử vong ở hồ Định Công - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc tại hồ Định Công

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua (18/10) tại hồ điều hòa Định Công.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh N.X.T. (SN 1981) chèo thuyền ra giữa hồ để thả ốc làm mồi dụ cá thì bất ngờ không may bị lật thuyền. Lúc này, anh N.N.B. (SN 1980) đang ngồi câu cá gần đó phát hiện sự việc liền nhảy xuống hồ với ý định cứu anh T. nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Khu vực xảy sự việc được Cảnh sát dùng lưới và dây để rà soát.

Hai người đuối nước tử vong ở hồ Định Công - Ảnh 2.

Người dân tụ tập theo dõi công tác tìm kiếm nạn nhân

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tụ tập xung quanh hiện trường theo dõi công tác tìm kiếm.

Đến hơn 23 giờ đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân và đưa vào bờ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: Công an nhân dân


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