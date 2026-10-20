CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Hà Nội cấm trồng cây trứng cá, dâu da trên đường phố, khu vực công cộng

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Cây trứng cá, dâu da, cao su, bồ kết... nằm trong danh mục cây cấm trồng trên địa bàn TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo vệ công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, cây xanh được trồng không tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; hoa quả không gây mùi khó chịu và độc hại; hạn chế có gai sắc nhọn; không dễ gãy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình xây dựng.

Hà Nội cấm trồng cây trứng cá, dâu da trên đường phố, khu vực công cộng - Ảnh 1.

Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố (Ảnh: Dương Anh)

Cây xanh trồng trên đường phố, tại các khu vực công cộng khác ngoài việc đảm bảo các quy định nêu trên còn phải nằm trong danh mục cây trồng trên đường phố quy định tại quy định này, phải đáp ứng các yêu cầu chịu được gió bão và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Cây có tán cân đối, thân thẳng, phân cành cao, không sâu bệnh; cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; cây có màu sắc phong phú theo mùa, ưu tiên cây có lá xanh quanh năm và ít rụng trơ cành.

Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, hành lang xanh, nêm xanh không quy định chủng loại cây trồng (trừ các chủng loại cây thuộc danh mục cây cấm trồng) nhằm tăng tính đa dạng sinh học và phát triển thành cây đa tầng, đa tán nhất là đối với các loài cây bản địa, đặc hữu, quý, hiếm hoặc cây có hoa và không ảnh hưởng tới môi trường.

Đối với cây xanh hiện hữu đã trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc danh mục cây cấm trồng hoặc không phù hợp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thì cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp có trách nhiệm lập kế hoạch từng bước loại bỏ, trồng thay thế để đảm bảo an toàn và cảnh quan cho đô thị.

Danh mục cây cấm trồng trên địa bàn Thành phố:

TTTên Việt NamLý do cấm trồng
1Bã đậu (Vông đồng)Cây có nhựa và hạt chứa độc tố
2Bồ hònQuả có chứa chất độc
3Bồ kếtThân có nhiều gai rất to
4Cao suCành nhánh giòn, dễ gãy
5Cô ca cảnhLá có chất cocaine gây nghiện
6Bông gònCành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố
7Lòng mức (các loại)Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường
8Mã tiềnHạt có chứa chất độc
9Me keoThân và cành nhánh có nhiều gai
10Ô đầu (củ gấu tàu)Cây có độc tố
11DướngLoài cây xâm thực, cành giòn, rễ nông dễ gãy đổ khi mưa bão, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường.
12XiroThân và cành nhánh có nhiều gai
13Sơn Nam bộ, Sơn luNhựa cây có chất làm ngứa, lở loét da
14Tỏi độcToàn bộ thân cây tỏi có độc tố gây tử vong cho người và gia súc nếu ăn phải
15Thông thiênHạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc
16Trúc đàoThân và lá có chất độc
17Trứng cáTrẻ em leo trèo hái quả, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố
18Dâu daCành giòn, dễ gãy đổ, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường

Nguồn: Báo Lao Động

Tin liên quan

Hà Nội nghiên cứu đánh tỉa hoa sữa trên phố có mật độ dày đặc

Hà Nội nghiên cứu đánh tỉa hoa sữa trên phố có mật độ dày đặc

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa giao đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thế giới 19:59 19/10/2026

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm