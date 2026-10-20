Hà Nội cấm trồng cây trứng cá, dâu da trên đường phố, khu vực công cộng

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố.

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, đầu tư, khai thác, sử dụng, bảo vệ công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, cây xanh được trồng không tiết ra chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường; hoa quả không gây mùi khó chịu và độc hại; hạn chế có gai sắc nhọn; không dễ gãy, đổ gây nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình xây dựng.

Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố (Ảnh: Dương Anh)

Cây xanh trồng trên đường phố, tại các khu vực công cộng khác ngoài việc đảm bảo các quy định nêu trên còn phải nằm trong danh mục cây trồng trên đường phố quy định tại quy định này, phải đáp ứng các yêu cầu chịu được gió bão và điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Cây có tán cân đối, thân thẳng, phân cành cao, không sâu bệnh; cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; cây có màu sắc phong phú theo mùa, ưu tiên cây có lá xanh quanh năm và ít rụng trơ cành.

Cây xanh trồng trong các công viên, vườn hoa, hành lang xanh, nêm xanh không quy định chủng loại cây trồng (trừ các chủng loại cây thuộc danh mục cây cấm trồng) nhằm tăng tính đa dạng sinh học và phát triển thành cây đa tầng, đa tán nhất là đối với các loài cây bản địa, đặc hữu, quý, hiếm hoặc cây có hoa và không ảnh hưởng tới môi trường.

Đối với cây xanh hiện hữu đã trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc danh mục cây cấm trồng hoặc không phù hợp với tính chất, vị trí, đặc điểm cây trồng trong đô thị, khu dân cư nông thôn thì cơ quan, đơn vị theo phân công, phân cấp có trách nhiệm lập kế hoạch từng bước loại bỏ, trồng thay thế để đảm bảo an toàn và cảnh quan cho đô thị.

Danh mục cây cấm trồng trên địa bàn Thành phố:

TT Tên Việt Nam Lý do cấm trồng 1 Bã đậu (Vông đồng) Cây có nhựa và hạt chứa độc tố 2 Bồ hòn Quả có chứa chất độc 3 Bồ kết Thân có nhiều gai rất to 4 Cao su Cành nhánh giòn, dễ gãy 5 Cô ca cảnh Lá có chất cocaine gây nghiện 6 Bông gòn Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố 7 Lòng mức (các loại) Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường 8 Mã tiền Hạt có chứa chất độc 9 Me keo Thân và cành nhánh có nhiều gai 10 Ô đầu (củ gấu tàu) Cây có độc tố 11 Dướng Loài cây xâm thực, cành giòn, rễ nông dễ gãy đổ khi mưa bão, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường. 12 Xiro Thân và cành nhánh có nhiều gai 13 Sơn Nam bộ, Sơn lu Nhựa cây có chất làm ngứa, lở loét da 14 Tỏi độc Toàn bộ thân cây tỏi có độc tố gây tử vong cho người và gia súc nếu ăn phải 15 Thông thiên Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc 16 Trúc đào Thân và lá có chất độc 17 Trứng cá Trẻ em leo trèo hái quả, rụng làm ảnh hưởng vệ sinh đường phố 18 Dâu da Cành giòn, dễ gãy đổ, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường

Nguồn: Báo Lao Động