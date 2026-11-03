"Godzilla Minus Zero" bị chê vì quá sa đà vào bi kịch con người

Kịch tính con người lấn át những màn đối đầu giữa Godzilla và Ghidorah

Trong bài phê bình đăng trên Associated Press, nhà báo Jake Coyle nhận định Godzilla Minus Zero chưa duy trì được sức hấp dẫn như phần phim tiền nhiệm Godzilla Minus One.

Tác phẩm tiếp tục được đạo diễn Takashi Yamazaki dẫn dắt, kết hợp câu chuyện về những tổn thương hậu chiến với các màn trình diễn kỹ xảo quy mô lớn.

Godzilla Minus Zero tiếp tục đưa quái vật khổng lồ trở lại màn ảnh với câu chuyện lấy bối cảnh Nhật Bản hậu Thế chiến thứ hai (Ảnh: TOHO)

Lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau những sự kiện trong phần trước, phim tiếp tục theo chân cựu phi công cảm tử Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), vợ anh là Noriko (Minami Hamabe) và cô con gái nhỏ Akiko (Sae Nagatani).

Những mất mát từ Chiến tranh thế giới thứ hai vẫn hiện diện trong đời sống của các nhân vật, đặc biệt qua nỗi ám ảnh về những đứa trẻ mồ côi và hậu quả của chiến tranh.

Godzilla tiếp tục là tâm điểm của những màn tàn phá quy mô lớn trong phần phim mới (Ảnh: TOHO)

Bên cạnh Godzilla, bộ phim đưa quái vật Ghidorah vào câu chuyện với khả năng phóng ra những luồng sét có sức tàn phá lớn. Sự xuất hiện của sinh vật này không chỉ tạo ra mối đe dọa mới mà còn khơi lại những ký ức đau thương của người dân Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Jake Coyle, phần phim dành quá nhiều thời lượng cho những xung đột và lựa chọn của con người. Các nhân vật chưa được phát triển đủ chiều sâu để gánh vác trọng tâm câu chuyện, khiến một số cuộc đối thoại và tình huống trở nên nặng nề.

Kỹ xảo ấn tượng nhưng cao trào chưa thỏa mãn

Tác phẩm tiếp tục khai thác hiệu quả bối cảnh Nhật Bản thời hậu chiến, đồng thời tạo ra những phân cảnh quái vật có quy mô lớn.

Yamazaki tiết lộ phần phim mới sẽ khai thác sâu hơn cuộc sống gia đình của Shikishima, thay vì chỉ xoay quanh nhân vật này (Ảnh: TOHO)

Bộ phim có hai trường đoạn đối đầu quái vật đáng chú ý. Trong đó, cảnh không chiến ở giữa phim được Jake Coyle đánh giá là nổi bật, đặc biệt với cách dàn dựng hình ảnh một chiếc thủy phi cơ ở tiền cảnh và Godzilla xuất hiện phía xa.

Phần âm nhạc của Naoki Satō cũng góp phần tăng cảm giác căng thẳng cho những phân đoạn này.

Dù vậy, nhà phê bình vẫn cho rằng màn đối đầu giữa Godzilla và Ghidorah ở phần cuối chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Các chuyển động và cách sắp xếp hành động giữa những quái vật khổng lồ cùng nhóm nhân vật con người bị đánh giá là thiếu tự nhiên.

Nhiều ý kiến đã nhận định bộ phim vẫn có những khoảnh khắc đủ sức tạo ấn tượng, đặc biệt khi được thưởng thức trên màn hình IMAX. Tuy nhiên, tổng thể tác phẩm chưa giải quyết tốt bài toán cân bằng giữa câu chuyện về con người và yếu tố quái vật.

Phần tiếp theo của Godzilla chưa vượt qua được cái bóng của tác phẩm tiền nhiệm

Ra mắt trước đó, Godzilla Minus One được đánh giá cao nhờ cách đưa hình tượng Godzilla trở về với nguồn gốc gắn liền với nỗi đau hậu chiến của Nhật Bản. Bộ phim giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, trở thành dấu mốc đáng chú ý của thương hiệu điện ảnh này.

Trong khi đó, Godzilla Minus Zero tiếp tục theo đuổi hướng tiếp cận giàu cảm xúc, đặt những tổn thương cá nhân trong bối cảnh thảm họa quy mô lớn. Tuy nhiên, phần phim mới chưa kiểm soát tốt thời lượng và nhịp kể, khiến câu chuyện trở nên dài dòng.

Câu chuyện của các nhân vật trong Godzilla Minus Zero tiếp tục khai thác những tổn thương còn sót lại sau chiến tranh (Ảnh: TOHO)

Trong bài đánh giá, Jake Coyle chấm Godzilla Minus Zero hai trên bốn sao. Dù chưa tạo được cái kết thuyết phục, bộ phim vẫn để ngỏ khả năng phát triển, gợi mở những vấn đề về thảm họa môi trường và sự hiện diện dai dẳng của các mối đe dọa đối với con người.

Godzilla Minus Zero có thời lượng 135 phút, sử dụng tiếng Nhật với phụ đề tiếng Anh. Phim được phát hành trên các màn hình IMAX vào thứ Ba và ra rạp rộng rãi vào thứ Sáu.

Nguồn tin: AP