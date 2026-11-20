Những câu chuyện tình yêu đôi lứa được kể qua trưng bày "Giữ trọn lòng son"

"Giữ trọn lòng son" là câu chuyện kể về nhiều người phụ nữ đi qua tháng năm dài đằng đẵng với một niềm tin duy nhất - tin rằng người chồng yêu thương của họ sẽ bình an trở về sau chiến tranh.

Chuyên đề kể về những người phụ nữ chờ đợi và luôn tin rằng người chồng yêu thương của họ sẽ trở về



Tuy nhiên, khi chiến tranh khép lại, người chồng mà họ hằng mong ngóng đã không bao giờ trở lại. Và câu chuyện tình yêu của đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết là nguồn cảm hứng và đã được kể lại thông qua chuyên đề.

Góc nhìn của thân nhân tại trưng bày "Giữ trọn lòng son"

Có mặt tại sự kiện, các cháu ngoại của hai cụ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết bày tỏ niềm tự hào về gia đình. Đồng thời, thân nhân cũng nhắc lại sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.

Các cháu ngoại của hai cụ Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết cũng có mặt tại sự kiện

Bà Dương Hồng Vân, cháu ngoại cụ Nguyễn Văn Mẫn và cụ Mai Ngọc Thuyết cho biết: "Tôi vô cùng tự hào và trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bà ngoại tôi, của mẹ tôi và của ông tôi. Đây cũng là điều mà chúng tôi luôn tự nhủ phải sống làm sao để xứng đáng với truyền thống của gia đình".

Ngoài ra, người thân của hai chiến sĩ còn chia sẻ ký ức về cuộc chia ly và hội ngộ trong tù. Sau đó, cụ Nguyễn Văn Mẫn bị lưu đày ra Côn Đảo và hy sinh tại đây.

"Tôi cũng đã được nghe về cuộc chia ly và hội ngộ ở trong tù của bà, ông và mẹ tôi. Sau đấy, ông bị lưu đày ra Côn Đảo và hy sinh ở đấy. Đến bây giờ, việc tái hiện lại như thế thực sự rất xúc động", bà Dương Hồng Vân chia sẻ.

Điểm nhấn nghệ thuật từ khúc xẩm “Giữ trọn lòng son”

Điểm nhấn của chuyên đề là việc đưa nghệ thuật truyền thống vào cách kể chuyện lịch sử. Đặc biệt, ban tổ chức sử dụng khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng cho trưng bày. Nội dung khúc xẩm xây dựng dựa trên các câu chuyện tình yêu được kể tại đây.

Điểm nhấn của chuyên đề là đưa nghệ thuật truyền thống vào cách kể chuyện lịch sử

Bên cạnh đó, trưng bày còn kết hợp khúc xẩm sáng tác riêng này với phần thuyết minh và các trải nghiệm tương tác. Cụ thể, phần thuyết minh dẫn dắt khách tham quan theo mạch câu chuyện lịch sử tại khu di tích.

Các hoạt động tương tác giúp mở rộng cách tiếp nhận chuyên đề của người xem. Đồng thời, sự kiện góp phần giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền thống và mang lại cảm xúc cho công chúng.