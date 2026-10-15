Giáo hoàng gửi thông điệp đầu tiên sau khi được chẩn đoán ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV

Theo truyền thông Mỹ, Giáo hoàng Leo viết trong thông điệp gửi các tín đồ Công giáo tham dự hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ban hành Amoris laetitia: “Như các bạn đã biết, những ngày qua tôi không thể có mặt cùng các bạn. Tôi chân thành cảm ơn các bạn vì những lời cầu nguyện và những công việc mà các bạn đã cùng nhau thực hiện. Chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe một cách chăm chú thực sự là món quà dành cho toàn thể Giáo hội. Tôi mong các bạn cầu nguyện cho tôi, cũng như tôi cầu nguyện cho các bạn”.

Amoris laetitia là văn kiện do cố Giáo hoàng Francis soạn thảo về hoạt động của Giáo hội đối với các cặp đôi và gia đình.

Theo các nhân viên y tế điều trị cho Giáo hoàng Leo, ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Đây là một dạng ung thư phổi phổ biến. Ca phẫu thuật kéo dài 90 phút tại Rome ngày 13/10. Các bác sĩ đã cắt bỏ thùy dưới một bên phổi của Giáo hoàng.

Trong thông báo chung, bác sĩ Luigi Carbone và Giáo sư Stefano Margaritora cho biết, quá trình hồi phục của Giáo hoàng đang diễn ra đúng như dự kiến. Giáo hoàng đã có thể đi lại trong khu vực phòng bệnh của mình.

Ngày 14/10, người phát ngôn Vatican thông báo rằng Giáo hoàng đã cùng các linh mục khác cử hành thánh lễ tại một căn phòng được bố trí riêng ở cùng tầng mà Giáo hoàng nằm điều trị.

Trong thông báo cập nhật, Vatican cũng cho biết Giáo hoàng đã được xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực theo lịch trình hậu phẫu. Kết quả xác nhận quá trình hồi phục sau phẫu thuật đang diễn ra bình thường.

Giáo hoàng đã bắt đầu tập vật lý trị liệu hô hấp. Các nhân viên y tế cũng hỗ trợ Giáo hoàng đứng dậy và đi lại trong phòng bệnh.

Ung thư biểu mô tuyến phổi chiếm khoảng 40% tổng số ca ung thư phổi. Đây là một dạng ung thư phổi không tế bào nhỏ, thường phát triển và di căn sang các bộ phận khác của cơ thể chậm hơn so với ung thư phổi tế bào nhỏ.

Phẫu thuật thường là bước điều trị đầu tiên đối với dạng ung thư này. Phổi phải có kích thước lớn hơn phổi trái và gồm ba thùy, trong khi phổi trái có hai thùy. Các bác sĩ thường cắt bỏ thùy phổi có khối u nhằm loại bỏ khối u và tăng cơ hội chữa khỏi bệnh. Dần dần, cơ thể có thể thích nghi để bù đắp phần chức năng phổi bị mất.

Không phải lúc nào nguyên nhân gây ra dạng ung thư phổi này cũng rõ ràng. Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm phơi nhiễm khí radon (nguyên nhân phổ biến nhất gây ung thư phổi ngoài hút thuốc) và ô nhiễm bụi mịn.

Ung thư biểu mô tuyến phổi thường được chẩn đoán ở những người chưa từng hút thuốc. Bệnh cũng phổ biến hơn ở phụ nữ, người trẻ tuổi và người có nguồn gốc Đông Á. Thông thường, độ tuổi trung bình được chẩn đoán mắc ung thư phổi là khoảng 70 tuổi.

Ung thư biểu mô tuyến là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư, bởi các bác sĩ thường chỉ phát hiện bệnh khi đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Tuy nhiên, ngày 11/10, trước đám đông tín đồ, Giáo hoàng cho biết các bác sĩ đã phát hiện khối bất thường trong phổi của mình ở giai đoạn rất sớm.

Bác sĩ Juanita Mora, người phát ngôn y tế cấp quốc gia của Hiệp hội Phổi Mỹ, nhận định: “Việc Giáo hoàng Leo mắc ung thư biểu mô tuyến khu trú và được phát hiện ở giai đoạn sớm là những yếu tố có lợi, đặc biệt sau khi khối u được phẫu thuật cắt bỏ”.

Bà cho rằng quá trình hồi phục của Giáo hoàng có thể kéo dài hơn một chút do phổi cần thời gian thích nghi sau khi một thùy bị cắt bỏ. Bà Mora giải thích: “Ban đầu, Giáo hoàng có thể sẽ khó thở hơn một chút cho đến khi phổi trái bắt đầu bù đắp chức năng. Tuy nhiên, việc dung tích phổi giảm không nhất thiết ảnh hưởng nhiều đến khả năng hô hấp”.

Theo bà Mora, Giáo hoàng có một số yếu tố thuận lợi cho quá trình hồi phục nhờ không hút thuốc và có thể trạng tốt ở tuổi 71. Ngài chơi quần vợt và thường xuyên tập luyện hô hấp. Khi còn là hồng y, ông từng có huấn luyện viên cá nhân. Đợt nhập viện nghiêm trọng trước đó là khi ông do mắc bệnh thương hàn tại Peru năm 1985.

Các bài tập phục hồi chức năng hô hấp sẽ giúp tăng cường chức năng phổi. Giáo hoàng cũng cần thận trọng để tránh nhiễm trùng đường hô hấp vì những bệnh nhiễm trùng này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi một phần phổi đã bị cắt bỏ.

Bà Mora lưu ý rằng người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo là Giáo hoàng Francis cũng từng được cắt bỏ một thùy phổi bên phải sau khi mắc bệnh lao nặng lúc còn trẻ.

Gia đình Giáo hoàng có tiền sử mắc ung thư. Anh cả Louis Prevost đang điều trị căn bệnh này sau khi được chẩn đoán lần đầu vào năm 2017. Mẹ của Giáo hoàng qua đời vì ung thư năm 1990. Cha qua đời năm 1997 do ung thư đại tràng và bệnh tim.

Sau loại phẫu thuật này, bệnh nhân thường phải nằm viện vài ngày cho đến khi các dấu hiệu sinh tồn và nồng độ oxy ổn định, sau đó tiếp tục hồi phục tại nhà. Do đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ một thùy phổi, Giáo hoàng có thể bị đau trong quá trình hồi phục.

Theo bà Mora, việc Giáo hoàng có thể thực hiện chuyến công du dự kiến tới Mỹ Latinh vào tháng tới hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả các xét nghiệm trong những ngày tới.

Trong những trường hợp như vậy, các bác sĩ sẽ kiểm tra mẫu mô từ các hạch bạch huyết xung quanh phổi, cùng với mô phổi, để xác định giai đoạn ung thư biểu mô tuyến. Việc phát hiện tế bào ung thư trong các hạch bạch huyết hoặc có dấu hiệu ung thư di căn sẽ giúp xác định liệu Giáo hoàng có cần điều trị bổ sung ngoài phẫu thuật hay không, chẳng hạn như hóa trị hoặc xạ trị.

Các bác sĩ cũng sẽ tiến hành xét nghiệm di truyền và dấu ấn sinh học để xác định phương pháp điều trị tiếp theo nếu cần thiết. Việc xác định các dấu ấn sinh học đặc trưng của bệnh nhân có thể giúp lựa chọn liệu pháp miễn dịch phù hợp khi cần.

Bà Mora cho biết: “Chúng tôi hy vọng đây chỉ là một khối ung thư khu trú và phẫu thuật giải quyết triệt để vấn đề. Hiện nay, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật cắt bỏ khối u trong những trường hợp như vậy đạt từ 80% đến 98%. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ kết quả các xét nghiệm”.

Các bác sĩ điều trị cho Giáo hoàng tin tưởng rằng khối u đã được loại bỏ, nhưng vẫn chờ kết quả những xét nghiệm bổ sung để xác nhận ung thư chưa di căn.

Theo bác sĩ Otis Brawley, chuyên gia về phòng ngừa và kiểm soát ung thư, nếu nốt bất thường là ổ ung thư duy nhất và có kích thước dưới 3 cm, Giáo hoàng sẽ được theo dõi định kỳ bằng chụp cắt lớp vi tính.

Nguồn: Báo Tin tức