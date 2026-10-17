Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia có 37 bộ huy chương

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10. Các đoàn tham dự gồm TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Giải do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 khởi tranh tại Hà Nội

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung chính, gồm 29 bộ huy chương trượt băng tốc độ và 8 bộ huy chương trượt băng nghệ thuật. Các nội dung được phân chia theo giới tính và độ tuổi, áp dụng luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn Roller quốc tế.

Giải năm nay lần đầu đưa nội dung solo Ice Dance của môn trượt băng nghệ thuật vào hệ thống thi đấu quốc gia

Đáng chú ý, giải năm nay lần đầu đưa nội dung solo Ice Dance của môn trượt băng nghệ thuật vào hệ thống thi đấu quốc gia. Đây là nội dung được Liên đoàn Trượt băng quốc tế (ISU) khuyến khích các quốc gia thành viên phát triển.

Bà Trịnh Thị Trang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam - chia sẻ về những nội dung mới của giải đấu năm nay

Bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, cho biết việc tổ chức nội dung mới, cùng phân công trọng tài theo từng nội dung giúp vận động viên tiếp cận phương pháp chấm điểm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thúc đẩy phong trào trượt băng trong thanh thiếu niên

Bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 còn hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh cho thanh thiếu niên. Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng khuyến khích người trẻ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tích cực tham gia các hoạt động thể thao.

Giải đấu cũng là cơ hội để vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nâng cao kỹ năng và tiếp cận các tiêu chuẩn chuyên môn mới

Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 kết thúc ngày 18/10, tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu trượt băng trên cả nước.

Quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=FK9LmgOZ7r8