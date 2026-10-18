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Văn hóa - Giải trí

Giải thưởng văn học Kirkus vinh danh ba tác giả xuất sắc với mức thưởng 50.000 USD

HOÀNG HẠNH, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Tại giải thưởng văn học Kirkus, tiểu thuyết Kin của nhà văn Tayari Jones giành chiến thắng ở hạng mục Hư cấu. Hai hạng mục còn lại lần lượt vinh danh Pamela Colloff và Elizabeth Acevedo. Mỗi tác giả đoạt giải nhận được khoản tiền thưởng trị giá 50.000 USD.

Ba tác phẩm chiến thắng tại giải thưởng Kirkus

Ở hạng mục "Hư cấu", giải thưởng cao nhất thuộc về tiểu thuyết "Kin" của nhà văn Tayari Jones. Tác phẩm khắc họa cuộc đời của hai người bạn da màu xuất thân từ một thị trấn nhỏ tại bang Louisiana, Mỹ. Trong khi đó, tác giả Pamela Colloff giành chiến thắng ở hạng mục "Phi hư cấu" với cuốn sách "Catch the Devil: A True Story of Murder, Deception, and Injustice on the Gulf Coast". 

Giải thưởng văn học Kirkus vinh danh ba tác giả xuất sắc với mức thưởng 50.000 USD- Ảnh 1.

Bìa cuốn sách "Catch the Devil: A True Story of Murder, Deception, and Injustice on the Gulf Coast" của Pamela Colloff (bên trái) và tiểu thuyết "Kin" của Tayari Jones (bên phải) (Ảnh: AP)

Ở hạng mục "Văn học dành cho độc giả trẻ", giải thưởng gọi tên tác phẩm "Anger Is Only a Shadow" của nhà văn Elizabeth Acevedo. Với kết quả này, mỗi tác giả chiến thắng tại ba hạng mục đều nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 50.000 USD.

Giải thưởng văn học Kirkus vinh danh ba tác giả xuất sắc với mức thưởng 50.000 USD- Ảnh 2.

Tác phẩm "Anger Is Only a Shadow" của nhà văn Elizabeth Acevedo giành giải thưởng ở hạng mục "Văn học dành cho độc giả trẻ" (Ảnh: Goodreads)

Vòng chung kết giải thưởng quy tụ nhiều tên tuổi

Vòng chung kết giải thưởng Kirkus ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm đáng chú ý trong giới xuất bản. Danh sách đề cử chung cuộc có sự hiện diện của các cuốn sách như "Cool Machine" của Colson Whitehead, "John of John" của Douglas Stuart và "London Falling" của Patrick Radden Keefe.

Giải thưởng Kirkus do ấn phẩm chuyên ngành xuất bản Kirkus Reviews sáng lập. Trong những mùa giải trước, giải thưởng này từng vinh danh nhiều cây bút tên tuổi như Colson Whitehead, Joy Williams và Ta-Nehisi Coates.

Nguồn tin: AP

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