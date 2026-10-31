CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Giai đoạn 2 Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2026 dành cho vận động viên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức xã hội và những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao.

Mở rộng sân chơi, tạo cơ hội thi đấu cho nhiều đối tượng

Nhằm thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật, giải năm nay được tổ chức qua nhiều giai đoạn, với đa dạng bộ môn dành cho các nhóm đối tượng và dạng tật khác nhau. Trong đó, giai đoạn 2 dành cho vận động viên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ là hoạt động nhận được sự quan tâm từ các tổ chức xã hội và những người làm công tác thể thao.

Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao - Ảnh 1.
Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao - Ảnh 2.
Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao - Ảnh 3.

Các vận động tham gia tranh tài tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2026 

Nhiều cá nhân tham gia hỗ trợ giải ở các vị trí khác nhau, từ tổ chức, trọng tài điều hành đến huấn luyện viên và tình nguyện viên. Sự chung tay này góp phần tạo nên môi trường thi đấu an toàn, thân thiện, nơi mỗi vận động viên đều có cơ hội thể hiện khả năng và tận hưởng niềm vui vận động.

Nỗ lực của vận động viên là động lực phát triển phong trào

Đằng sau những đường bóng khéo léo hay những cú ném tự tin, chính xác là quá trình tập luyện bền bỉ của từng vận động viên, cùng sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và ban huấn luyện. Mỗi phần thi không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy ý nghĩa của việc tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao phù hợp.

Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao - Ảnh 4.
Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao - Ảnh 5.

Các môn bơi và điền kinh sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ giải đến hết tuần sau

Niềm vui và những lợi ích về sức khỏe mà các vận động viên nhận được cũng là động lực để ban tổ chức tiếp tục mở rộng các sân chơi đa dạng, đáp ứng nhu cầu thi đấu của từng nhóm người khuyết tật.

Sau các môn bóng đá và bocce, những nội dung bơi và điền kinh sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tuần sau, nối dài hành trình lan tỏa tinh thần thể thao, sự sẻ chia và hòa nhập trong cộng đồng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/Sb10HERk_qM?si=ypdGEOgB_uG7laHe

Tin liên quan

Pickleball tạo dấu ấn tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng

Pickleball tạo dấu ấn tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng

(HTV) - Với gần 50 vận động viên tham dự, môn pickleball đã tạo nên bầu không khí sôi động tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2026.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13

Chương trình thi đấu chính thức của ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan bao gồm 19 môn thể thao, với 536 nội dung thi đấu. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 40 đến 50 HCV.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

HTV khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn

Xã hội 13:56 31/10/2026

(HTV) - Sáng 31/10, tại Trung tâm Phát thanh HTV-VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công tôn tạo Đài tưởng niệm Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968.

Philippines thử nghiệm mô hình chắn sóng bằng tre và vỏ hàu

Thế giới 16:23 31/10/2026

(HTV) - Trước tình trạng triều cường, nước biển dâng và sạt lở đe dọa đời sống, người dân đảo Pamarawan, Philippines, đang tận dụng tre và vỏ hàu bỏ đi để xây dựng hệ thống rào chắn sóng, góp phần bảo vệ bờ biển và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển chăn nuôi xanh | Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026

Thời sự 19:21 31/10/2026

(HTV) - Chương trình Vươn Khơi - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Huỳnh Xuân Vấn - Đối tượng liên quan vụ án của trùm siêu xe Phan Công Khanh về nước đầu thú

Thời sự 16:47 31/10/2026

Ngày 31/10, thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết về việc Huỳnh Xuân Vấn (sinh năm 1987) - Đối tượng bị truy nã trong vụ án liên quan Phan Công Khanh, từ nước ngoài trở về Việt Nam đầu thú.

Xem thêm