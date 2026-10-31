Giải thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng: Lan tỏa tinh thần hòa nhập qua thể thao

Mở rộng sân chơi, tạo cơ hội thi đấu cho nhiều đối tượng

Nhằm thúc đẩy phong trào thể thao người khuyết tật, giải năm nay được tổ chức qua nhiều giai đoạn, với đa dạng bộ môn dành cho các nhóm đối tượng và dạng tật khác nhau. Trong đó, giai đoạn 2 dành cho vận động viên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ là hoạt động nhận được sự quan tâm từ các tổ chức xã hội và những người làm công tác thể thao.

Các vận động tham gia tranh tài tại Giải vô địch thể thao người khuyết tật TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2026

Nhiều cá nhân tham gia hỗ trợ giải ở các vị trí khác nhau, từ tổ chức, trọng tài điều hành đến huấn luyện viên và tình nguyện viên. Sự chung tay này góp phần tạo nên môi trường thi đấu an toàn, thân thiện, nơi mỗi vận động viên đều có cơ hội thể hiện khả năng và tận hưởng niềm vui vận động.

Nỗ lực của vận động viên là động lực phát triển phong trào

Đằng sau những đường bóng khéo léo hay những cú ném tự tin, chính xác là quá trình tập luyện bền bỉ của từng vận động viên, cùng sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và ban huấn luyện. Mỗi phần thi không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy ý nghĩa của việc tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao phù hợp.

Các môn bơi và điền kinh sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ giải đến hết tuần sau

Niềm vui và những lợi ích về sức khỏe mà các vận động viên nhận được cũng là động lực để ban tổ chức tiếp tục mở rộng các sân chơi đa dạng, đáp ứng nhu cầu thi đấu của từng nhóm người khuyết tật.

Sau các môn bóng đá và bocce, những nội dung bơi và điền kinh sẽ tiếp tục diễn ra đến hết tuần sau, nối dài hành trình lan tỏa tinh thần thể thao, sự sẻ chia và hòa nhập trong cộng đồng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/Sb10HERk_qM?si=ypdGEOgB_uG7laHe