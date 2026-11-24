Trước đó, từ nguồn thông tin do Ban CHQS xã Kong Chro và người dân làng Vơn cung cấp, Đội K52 đã tổ chức xác minh. Đặc biệt, theo lời kể của người dân, khoảng năm 1968, sau khi tham gia chiến đấu tại khu vực Phú Bổn, Cheo Reo, trên đường cơ động về nơi trú quân, Trung đoàn 95 có 2 quân nhân (trong đó có một y tá) bị thương phải ở lại làng Vơn. Do vết thương quá nặng, cả hai đồng chí đã hy sinh và được người dân an táng tại khu vực gần làng.

Trên cơ sở thông tin thu thập được, từ ngày 11 đến 23/11, Đội K52 đã tổ chức tìm kiếm, khai quật tại khu vực có thông tin mộ liệt sĩ. Chiều 23-11, đơn vị đã tìm thấy, cất bốc, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm những mảnh tăng và 3 cúc áo màu trắng của trang phục y tá.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nhiều, song Đội K52 vẫn lấy được mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 23/11, Đội K52 cùng các lực lượng chức năng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và tại Campuchia.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/gia-lai-doi-k52-quy-tap-duoc-2-hai-cot-liet-si-cung-nhieu-di-vat-1065931