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Kinh tế

Giá dầu giảm nhẹ trước kỳ vọng về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

TTXVN
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Giá dầu giảm trong phiên giao dịch biến động ngày 29/10, khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran giúp giải tỏa phần nào lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch biến động ngày 29/10. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch biến động ngày 29/10, khi kỳ vọng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran giúp giải tỏa phần nào lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột tại Trung Đông.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent giảm 44 xu Mỹ, hay 0,38%, xuống 114,88 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 78 xu Mỹ, hay 0,76%, chốt phiên ở mức 102 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu này đều có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, xóa bớt một phần đà tăng của phiên trước đó.

Theo các nguồn thạo tin, hai tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ là ExxonMobil và Chevron đã hủy kế hoạch cử lãnh đạo tham dự triển lãm dầu khí lớn nhất của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần tới vì lý do an toàn bảo an.

Cùng ngày 29/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ras Tanura và Rabigh, cơ sở Aramco ở Abqaiq cũng như một số sân bay của Saudi Arabia. Phía Saudi Arabia hiện chưa có xác nhận chính thức về thông tin này.

Ông John Kilduff, chuyên gia của Công ty tài chính Again Capital, nhận định rằng những thông tin về làn sóng tấn công mới đã giúp giá dầu thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và các nguồn thạo tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, Người đứng đầu Hội đồng Quốc gia Tối cao Iran.

Ông Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại ngân hàng UBS, đánh giá giá dầu đang chịu áp lực điều chỉnh trước những nỗ lực ngoại giao mới nhằm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, một quan chức cho biết các nhà trung gian Qatar đã gửi tới Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột. Về phía Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran ngày 28/10 khẳng định nước này tiếp tục dành cơ hội cho hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Nguồn: https://baotintuc.vn/gia-dau-giam-nhe-truoc-ky-vong-ve-dam-phan-hoa-binh-my-iran-post1398520.html

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