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Kinh tế

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên đầu tuần

TTXVN
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Sáng 2/11, tại thị trường châu Á, giá dầu giảm hơn 1%, khi các quan chức Iran và Qatar đã có ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột của Mỹ và Israel với Iran.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Singapore. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,51 USD (1,33%) xuống 111,92 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 1,78 USD (1,71%) xuống 102,34 USD/thùng.

Ngày 1/11, khi đề cập đến những cuộc tham vấn đang diễn ra với nhà trung gian hòa giải Qatar về “kế hoạch 2 ngày” dành cho eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, cho biết tiến trình tham vấn đang được thực hiện, nhưng nước này vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng vì kết quả phụ thuộc vào câu trả lời mà phía bên kia đưa ra cho những câu hỏi của Iran. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Tehran “vẫn sẵn sàng cho cả hai phương án phòng thủ và ngoại giao”.

Cùng ngày 1/11, các quốc gia sản xuất dầu thuộc liên minh Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12/2026. Quyết định này phù hợp với dự báo rằng liên minh này sẽ không tiếp tục điều chỉnh chính sách sản lượng cho đến năm tới.

Tháng 9/2026, OPEC+ đã hoàn tất lộ trình từng bước khôi phục mức cắt giảm nguồn cung 1,65 triệu thùng/ngày được nhất trí lần đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, những gián đoạn do xung đột tại Trung Đông khiến sản lượng thực tế của các nước vùng Vịnh vẫn thấp hơn hạn ngạch được phân bổ. Tháng 7/2026, truyền thông đưa tin OPEC+ nhiều khả năng sẽ không thay đổi mục tiêu sản lượng trong quý IV/2026, khi liên minh chuyển trọng tâm sang các cuộc đàm phán về hạn ngạch sản xuất cho năm 2027.

Hiện OPEC+ vẫn duy trì một đợt cắt giảm sản lượng khác, với quy mô khoảng 2 triệu thùng/ngày, áp dụng cho đa số các thành viên đến hết năm 2026. Theo các nguồn tin, OPEC+ cần hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên trong quý IV/2026 trước khi xác định mức sản lượng cơ sở cho năm 2027. Đây sẽ là căn cứ để phân bổ hạn ngạch sản xuất trong tương lai, đồng thời định hình kế hoạch từng bước dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng còn lại.

Nguồn: https://baotintuc.vn/gia-dau-giam-hon-1-trong-phien-dau-tuan-post1399171.html

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