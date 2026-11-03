Garmin Health Summit 2026: Vinh danh những sáng kiến đột phá về sức khỏe số tại châu Á

Khoảnh khắc tại lễ trao giải Garmin Health Awards 2026 ở Bangkok, Thái Lan

Ngày 3/11, Garmin công bố các đơn vị chiến thắng tại Garmin Health Awards 2026 trong khuôn khổ lễ bế mạc Hội nghị Garmin Health Summit 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tổ chức, doanh nghiệp có sáng kiến ứng dụng công nghệ và dữ liệu sức khỏe vào thực tiễn, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các giải pháp được vinh danh đều khai thác Garmin Health Connected Ecosystem – hệ sinh thái kết nối gồm thiết bị đeo Garmin cùng nền tảng Garmin Health API và SDK, phục vụ hoạt động theo dõi sức khỏe, nghiên cứu và phát triển các mô hình chăm sóc cá nhân hóa.

"Trong bối cảnh dữ liệu từ thiết bị đeo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các phản hồi cá nhân hóa và xây dựng các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng cá nhân, những đơn vị tham gia và được vinh danh tại Garmin Health Awards tiếp tục cho thấy tư duy tiên phong và tầm nhìn ấn tượng trong việc tái định hình các lĩnh vực như nghiên cứu, y tế, bảo hiểm và nhiều ngành nghề khác. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả khách mời đã tham gia Garmin Health Summit năm nay đã cùng tạo nên một sự kiện nhiều giá trị cũng như nguồn cảm hứng", Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng Garmin cho biết.

Đại diện Montefiore Einstein được vinh danh tại hạng mục Expert’s Choice nhờ ứng dụng thiết bị đeo trong nghiên cứu ung thư

Ở hạng mục Expert’s Choice – Lựa chọn của Hội đồng Chuyên gia, giải thưởng thuộc về Montefiore Einstein (Hoa Kỳ). Đơn vị này ứng dụng hệ sinh thái Garmin Health trong các nghiên cứu theo dõi bệnh nhân điều trị ung thư bằng xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu đã chứng minh khả năng sử dụng dữ liệu từ thiết bị đeo trước khi điều trị để nhận diện những bệnh nhân có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình điều trị.

Đại diện HeraMED nhận giải People’s Choice với giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ ứng dụng AI

Trong khi đó, giải People’s Choice – Lựa chọn của Khách tham dự được trao cho HeraMED, doanh nghiệp Australia chuyên phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng của HeraMED hướng đến hỗ trợ chăm sóc liên tục và cá nhân hóa trong nhiều giai đoạn, từ thai kỳ, sau sinh đến tiền mãn kinh, mãn kinh và quản lý bệnh lý mạn tính.

Ông Scott Burgett (trái) và ông Jörn Watzke (phải), lãnh đạo cấp cao Garmin Health, chia sẻ các thông tin tại Garmin Health Summit 2026

Garmin Health Awards 2026 năm nay ghi nhận 113 hồ sơ đến từ 31 quốc gia. Các sáng kiến được đánh giá dựa trên lợi ích đối với người dùng, khả năng mở rộng, tính sáng tạo, hiệu quả triển khai và mức độ phù hợp với các lĩnh vực y tế, nghiên cứu, bảo hiểm, phúc lợi nhân viên và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh lễ trao giải, Garmin Health Summit 2026 còn mang đến nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về vai trò của công nghệ trong tương lai ngành y tế. Sự kiện quy tụ hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế thuộc các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, thể thao, công nghệ sức khỏe và phúc lợi nhân viên.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phần trình bày của Tiến sĩ Sangita Reddy, Đồng Giám đốc Điều hành Apollo Hospitals, về việc ứng dụng AI và công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại những cộng đồng còn hạn chế về điều kiện y tế.

Toàn cảnh Garmin Health Summit 2026, quy tụ hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia quốc tế

Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình ứng dụng dữ liệu từ thiết bị đeo trong thực tiễn. Trong đó, Thyroscope giới thiệu việc sử dụng nhịp tim khi ngủ như một chỉ dấu sinh học số hỗ trợ theo dõi bệnh lý tuyến giáp. Avera Research Institute trình bày việc tích hợp thiết bị Garmin vào nghiên cứu sức khỏe thai kỳ và sự phát triển của trẻ em. WHG Solutions giới thiệu giải pháp theo dõi tình trạng mệt mỏi của tài xế xe tải, góp phần nâng cao an toàn lao động và hiệu quả vận hành.

Thông qua các phiên trao đổi và nghiên cứu được giới thiệu tại hội nghị, dữ liệu từ thiết bị đeo đang cho thấy tiềm năng ngày càng lớn trong việc hỗ trợ theo dõi sức khỏe liên tục, phát triển các giải pháp chăm sóc dự phòng và cá nhân hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe.

Được tổ chức thường niên tại nhiều thành phố trên thế giới, Garmin Health Summit là diễn đàn kết nối các chuyên gia, đối tác và nhà lãnh đạo nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác tiềm năng của công nghệ thiết bị đeo trong lĩnh vực sức khỏe số.