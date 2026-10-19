Gần 7.500 runner tham gia Garmin Run Vietnam 2026, góp phần thúc đẩy xu hướng chủ động sống khỏe

Garmin Run Vietnam 2026 quy tụ gần 7.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia

Garmin Run Vietnam 2026 đã khép lại tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, với gần 7.500 runner tham gia các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và Couple Run (5 km và 10 km). Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, sự kiện mở rộng không gian chạy bộ với các hoạt động khám phá công nghệ, trải nghiệm thể thao và kết nối cộng đồng yêu vận động.

Từ người lần đầu tham gia giải chạy đến những vận động viên giàu kinh nghiệm, mỗi runner mang theo mục tiêu riêng nhưng cùng gặp gỡ ở tinh thần "From Zero to Hero": dám bắt đầu, vượt qua giới hạn và không ngừng tiến về phía trước.

Cung đường chạy ven sông Sài Gòn bừng sức sống với hàng nghìn bước chân xuất phát

Từ đường đua bứt phá đến ngày hội thể thao đa trải nghiệm

Từ 4 giờ sáng, hàng nghìn chân chạy đã có mặt tại các cung đường ven sông thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, chính thức xuất phát ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km trong không gian đón bình minh hướng ra sông Sài Gòn. Bầu không khí thi đấu thêm phần sôi nổi với sự đồng hành của vận động viên chuyên nghiệp Phạm Tiến Sản, Nguyễn Thị Kim Cương, bên cạnh những chân chạy nổi bật như Hiền Ka, Nguyễn Thu Trang; cùng diễn viên Phương Anh Đào và các runner quốc tế đến từ Đài Loan, Thái Lan.

Đại diện Garmin cùng các KOLs lan tỏa tinh thần "From Zero to Hero" tại Garmin Run Vietnam 2026

Sự tranh tài quyết liệt đã mang đến những màn vỡ òa cảm xúc khi vận động viên Hoàng Nguyên Thanh ở hạng mục nam và Hoàng Thị Ngọc Hoa ở hạng mục nữ xuất sắc lên ngôi vô địch cự ly 21 km với thành tích lần lượt là 01 giờ 10 phút 13 giây và 01 giờ 21 phút 53 giây, bên cạnh những màn bứt phá thuyết phục của các quán quân cự ly 10 km là Phạm Ngọc Phan hạng mục nam với thành tích 33 phút 02 giây và Đoàn Thu Hằng ở hạng mục nữ với thành tích 36 phút 58 giây. Ở cự ly 5 km, kết quả xuất sắc dẫn đầu hạng mục nam là vận động viên Nguyễn Văn Khang với thành tích 15 phút 45 giây và Phạm Thị Thuý Hạnh hạng mục nữ với thành tích 18 phút 46 giây.

Nhà vô địch hạng mục nam cự ly 21 km Hoàng Nguyên Thanh hoàn thành xuất sắc chặng đua trong 1 giờ 10 phút 13 giây

Hoàng Thị Ngọc Hoa chinh phục hạng mục nữ cự ly 21km với thành tích 1 giờ 21 phút 53 giây

Đáng chú ý, giải đấu năm nay ghi nhận sự hội tụ đa sắc màu của nhiều thế hệ runner thuộc các cự ly và quốc tịch khác nhau. Trong đó, nổi bật là nhóm tham gia từ 14 đến 29 tuổi (Gen Z) chiếm tới 32,1% tổng số lượng đăng ký, khẳng định chạy bộ đang trở thành một phần trong định hình phong cách sống tích cực của thế hệ trẻ. Sự giao thoa phong phú ấy không chỉ tạo nên nhịp đập sôi nổi trên đường đua mà còn lan tỏa sang không gian trải nghiệm Garmin trong suốt hai ngày Expo Day và Race Day.

Người tham dự hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực Garmin Booth

Tại đây, người tham gia cùng tìm hiểu các dòng đồng hồ thông minh Garmin mới nhất, thử sức với các bộ môn vận động xu hướng như Hybrid Training, Pickleball, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân tại khu vực Customized thông qua hoạt động trang trí áo chạy bằng sticker và khắc tên kỷ niệm lên huy chương. Dọc chặng đua, hệ thống Garmin Run Snapshot cùng trạm chụp ảnh góc rộng Fish-eye Photoshoot liên tục hoạt động để ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc nỗ lực cùng niềm vui cán đích trọn vẹn.

Tạo dấu ấn trên đường chạy với Garmin Snapshot

Garmin Run Vietnam 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành từ nhiều thương hiệu uy tín, góp phần mang đến trải nghiệm toàn diện cho cộng đồng runner. Trong đó, aminoVITAL® và Shokz là Nhà tài trợ Chính; STARLUX Airlines là Đối tác Hàng không Chính thức; Vinamilk Green Farm là Nhà tài trợ Vàng; Motive là Đối tác Sản xuất và Tài trợ Trang phục Chính thức; GreenSM là Nhà Tài trợ Di chuyển Độc quyền; Pocari Sweat là Nhà Tài trợ Độc quyền Thức uống Bổ sung Ion; và California Fitness & Yoga là Nhà Tài trợ Độc quyền ngành Fitness. Sự đồng hành của các đối tác đã góp phần hoàn thiện hành trình trải nghiệm cho người tham gia, từ khâu chuẩn bị trước đường chạy đến các hoạt động phục hồi và kết nối sau sự kiện.

Runners cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc và tạo không khí sôi nổi trên đường chạy

"From Zero to Hero": Mỗi người một xuất phát điểm, chung tinh thần tiến về phía trước

Một trong những điểm đặc biệt của Garmin Run Vietnam 2026 là sự gặp gỡ của nhiều hành trình khác nhau trên cùng một đường chạy. Với người mới bắt đầu, việc hoàn thành một cự ly là cột mốc vượt qua rào cản tâm lý ban đầu; còn với các vận động viên chuyên nghiệp, mỗi giải đấu lại là cơ hội kiểm chứng quá trình rèn luyện để thiết lập kỷ lục mới. Chính sự đa dạng về mục tiêu ấy đã biến "From Zero to Hero" thành tinh thần kết nối xuyên suốt sự kiện.

Mỗi bước tiến về vạch đích là một lần vượt qua giới hạn, viết nên câu chuyện "From Zero to Hero" của riêng mình

Lần đầu tiên thử sức ở một giải chạy với cự ly 5 km, diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ: "Trước đây Đào chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia một giải chạy. Nhưng khi thực sự hòa mình vào không khí của hàng nghìn runner, nhận những lời cổ vũ và tận hưởng niềm tự hào khi về đích, Đào nhận ra mình không chỉ hoàn thành 5 km, mà đã bước qua một giới hạn bản thân để tự tin chinh phục những mục tiêu mới."

Diễn viên Phương Anh Đào hào hứng khoe thành tích của mình với cự ly 5km đầu tiên

Ở một góc nhìn khác, VĐV tuyển điền kinh quốc gia Phạm Tiến Sản (3 lần HCV SEA Games nội dung Duathlon, thành viên Garmin Pro) lại xem mỗi cuộc đua là điểm tựa để chinh phục những cột mốc cao hơn. Sự đồng điệu giữa một người lần đầu bước chân lên đường chạy và một vận động viên đỉnh cao đã minh chứng rằng: "From Zero to Hero" là hành trình không có giới hạn, nơi mỗi cá nhân, dù ở bất kỳ xuất phát điểm nào đều tìm thấy động lực để hoàn thiện phiên bản tốt hơn của chính mình.

VĐV Phạm Tiến Sản tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc mới tại Garmin Run Vietnam 2026

Hành trình kết nối và nuôi dưỡng lối sống năng động

Tại Việt Nam, Garmin hướng đến phát triển Garmin Run thành một ngày hội chạy bộ đa trải nghiệm, nơi tinh thần thi đấu trên đường chạy kết hợp hài hòa cùng công nghệ, các hoạt động thể thao tương tác và cơ hội kết nối cộng đồng. Đây cũng là triết lý chung của Garmin Run trên toàn cầu: không chỉ tạo ra những cuộc đua, mà còn xây dựng mạng lưới kết nối những người có chung đam mê và khát vọng bứt phá giới hạn bản thân. Năm 2026, Garmin Run Marathon Series đánh dấu bước tiến mới khi lần đầu tiên mở rộng sang thị trường Mỹ, nối dài hành trình kết nối cộng đồng chạy bộ vượt ra ngoài phạm vi châu Á.

Hành trình From Zero to Hero năm nay được hưởng ứng bởi đông đảo runners đến từ quốc tế

Ông Sky Chen, Giám đốc Khu vực Garmin Đông Nam Á, chia sẻ: "Với Garmin, sự phát triển của Garmin Run Marathon Series không chỉ được thể hiện qua việc mở rộng sang những thị trường mới, mà còn ở khả năng kết nối các cộng đồng chạy bộ trên toàn cầu bằng một tinh thần chung: không ngừng khám phá giới hạn và tiến bộ hơn mỗi ngày. Dù mỗi thị trường có bản sắc và cách tiếp cận riêng, tất cả đều cùng hướng đến một mục tiêu: kết nối mọi người thông qua chạy bộ, cùng nhau xây dựng và lan tỏa cộng đồng sống năng động, tích cực. Thông qua chuỗi giải chạy, chúng tôi muốn biến dữ liệu thành sự hiểu biết, và sự hiểu biết thành hành động, để tinh thần vận động không chỉ hiện diện trên đường đua mà còn trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật."

Ông Sky Chen - Giám đốc Khu vực Garmin Đông Nam Á phát biểu tại Lễ trao giải

Với Garmin, hành trình đồng hành cùng cộng đồng sống khỏe không chỉ diễn ra trong ngày thi đấu mà được vun đắp xuyên suốt trước, trong và sau sự kiện. Trước giải, chuỗi chương trình tập luyện Road To Garmin Run tại Garmin Run Club (GRC) ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM hỗ trợ runner chuẩn bị bài bản về thể lực, kỹ thuật lẫn tinh thần dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Song song đó, hệ sinh thái đồng hồ thông minh Garmin đóng vai trò như một "huấn luyện viên trên cổ tay", chuyển hóa các chỉ số sinh học và dữ liệu tập luyện thành thông tin trực quan, giúp người dùng hiểu rõ cơ thể và chủ động điều chỉnh lộ trình vận động phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Garmin Run Vietnam 2026 đã chính thức khép lại, nhưng tinh thần chủ động sống khỏe và những kết nối tích cực sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành bước đệm để cộng đồng runner sẵn sàng cho những hành trình bứt phá tiếp theo.