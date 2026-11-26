Ngày 26/11, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Chí Bảo (SN 2002) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”. Cụ thể, Bảo đã sát hại mẹ vợ.

Mẹ vợ khuyên con gái ly hôn, con rể ôm hận sát hại mẹ vợ

Theo cáo trạng, tối 24/12/2025, Bảo uống rượu cùng anh họ của vợ, tại phòng trọ ở đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Do vợ là chị L.T.A.C giận chồng, chị C. sang phòng trọ của cha mẹ ruột là ông N.N.A và bà V. T.H. ngủ.

Khoảng 2 giờ ngày 25/12/2025, Bảo đến mượn xe máy của ông A đi công việc, đồng thời kêu vợ về phòng trọ. Đến khoảng 3 giờ, Bảo quay lại trả xe. Bà H. nhắc nhở con rể thường xuyên ăn nhậu, không lo cho vợ con, khiến Bảo không nói gì và bỏ đi.

Bị cáo tại tòa

Sau đó, Bảo nhắn tin qua zalo cho bà H. về chuyện vợ chồng đang giận nhau. Chị C. cũng gọi điện nhờ mẹ sang ngủ cùng. Khi bà H. đến phòng trọ, chị C. mở cửa rồi bỏ đi. Bảo giữ bà H. lại, nhận lỗi, hứa sẽ lo làm ăn và nhờ mẹ vợ khuyên chị C. đừng ly hôn.

Tuy nhiên, do Bảo nhiều lần thất hứa, bà H. không tin và cho rằng con gái tiếp tục sống với Bảo sẽ không có tương lai. Khi bà H. đứng dậy định về, Bảo nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ vì cho rằng bà ngăn cản hạnh phúc của mình.

Ra tay sát hại mẹ vợ, con rể lãnh 12 năm tù

Bảo lấy đoạn dây dù màu xanh, từ phía sau quàng vào cổ bà H. siết mạnh, kéo nạn nhân ngã xuống nền nhà. Khi bà H. chống cự, van xin tha mạng, Bảo buông dây, lấy dao Thái Lan đâm hai nhát vào vùng cổ nạn nhân nhưng không trúng.

Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục ngồi đè lên ngực, bịt miệng bà H., dùng dây siết cổ. Khi nạn nhân tiếp tục chống cự, Bảo lấy gấu bông đè lên mặt bà H. Thấy nạn nhân nằm im, không còn phản kháng, Bảo nghĩ mẹ vợ đã chết nên dừng tay.

Sau đó, Bảo rửa vết máu trên người, bế con trai nhỏ ra khỏi phòng rồi khóa cửa bên ngoài, bỏ trốn. Chị C. phát hiện mặt Bảo có vết máu, phòng trọ bị khóa nên nghi ngờ có chuyện xảy ra. Khi gọi điện, chị nghe mẹ trả lời yếu ớt: “Cứu mẹ”.

Chị C. lập tức nhờ người phá khóa, đưa bà H. đi cấp cứu. Ông A. sau đó đến Công an phường trình báo. Qua truy xét, ngày 27/12/2025, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ Bảo khi bị cáo đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Kết luận giám định xác định bà H. bị vết thương vùng cổ phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể 4%. Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ.

Cáo trạng xác định, việc bà H. không tử vong nằm ngoài ý muốn của Bảo. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung. Về dân sự, bà H. không yêu cầu bồi thường và có đơn bãi nại cho con rể.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh