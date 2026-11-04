CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Được chú ý nhờ màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ sau Cửu Trọng Tử, phim cổ trang Thượng Công Chúa kết hợp chuyện tình cảm với những xung đột về thân phận, thù riêng và quyền lực chốn triều đình.

Chuyện tình bắt đầu từ những toan tính riêng

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Y Nhân Khuê Khuê, Thượng Công Chúa xoay quanh Mộ Vãn Dao, Đan Dương công chúa của nước Đại Hoài, và Ngôn Thượng, chàng trai xuất thân hàn môn có tài trí hơn người.

Mang thân phận cao quý nhưng cuộc đời Mộ Vãn Dao không hề bằng phẳng. Sau những biến cố gia đình và quãng thời gian bị cuốn vào cuộc hôn nhân chính trị, nàng trở về giữa một triều đình nhiều bất ổn. Trong khi đó, Ngôn Thượng bước chân vào con đường học hành và quan trường với mong muốn đòi lại công bằng cho gia đình. 

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 1.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ tái hợp trong phim cổ trang Thượng Công Chúa (Ảnh: Weibo)

Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật mở ra mối quan hệ vừa có sức hút tình cảm, vừa chứa đựng sự thăm dò và những mục đích chưa thể bộc lộ. Một người quen với vị thế chủ động, tự tin và có phần kiêu hãnh; người còn lại điềm đạm, kín đáo, luôn cân nhắc trước những lựa chọn quan trọng. Sự tương phản ấy tạo nên những màn đối đáp có nét hài hước, giúp câu chuyện tình cảm bớt nặng nề giữa bối cảnh tranh đấu.

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 2.
Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 3.

Mộ Vãn Dao đứng trước những lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm hoàng tộc (Ảnh: WeTV)

Điểm đáng chú ý là bộ phim không chỉ đặt tình yêu ở trung tâm mà còn mở rộng câu chuyện sang quyền tự quyết của người phụ nữ, ràng buộc hoàng tộc và những lựa chọn giữa tình cảm với lý tưởng cá nhân.

Màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ

Sức hút của Thượng Công Chúa đến từ sự kết hợp giữa hai diễn viên chính. Mạnh Tử Nghĩa xây dựng hình ảnh Mộ Vãn Dao sắc sảo, chủ động trong các mối quan hệ và luôn muốn nắm quyền quyết định. Đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh là một người từng trải qua mất mát, có lý do để cảnh giác và khao khát tự lựa chọn con đường của mình

Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ thể hiện Ngôn Thượng bằng lối diễn tiết chế, tạo nét tương phản với sự mạnh mẽ của bạn diễn. Những phản ứng điềm tĩnh, đôi lúc lúng túng của nhân vật giúp các màn tương tác trở nên duyên dáng. Sự ăn ý của cặp đôi là một trong những yếu tố khiến khán giả quan tâm đến bộ phim, đồng thời đặt ra kỳ vọng về chiều sâu phát triển tình cảm.

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 4.
Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 5.

Phim gây chú ý với phần tạo hình cổ trang được đầu tư chỉn chu, từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện, góp phần khắc họa thân phận và khí chất riêng của nhân vật (Ảnh: Weibo)

Phần hình ảnh và phục trang cũng góp phần làm rõ khoảng cách thân phận. Tạo hình cầu kỳ của Mộ Vãn Dao đối lập với vẻ thanh nhã của Ngôn Thượng; bối cảnh núi rừng, nhà gỗ và không gian sinh hoạt truyền thống tạo nên sắc thái cổ trang cho tác phẩm.

Kịch bản còn thử thách ở nhịp kể

Dù sở hữu nhiều chất liệu để phát triển, Thượng Công Chúa vẫn có những điểm cần cân nhắc. Các tuyến tình cảm, báo thù và tranh đấu triều đình đan xen, đòi hỏi kịch bản phải phân bổ thời lượng hợp lý. Khi tình cảm của hai nhân vật tiến triển nhanh hơn quá trình xây dựng lòng tin, một số chuyển biến tâm lý có thể chưa tạo được sức thuyết phục như mong đợi. Những phân đoạn kéo dài cũng khiến nhịp phim đôi lúc chùng xuống.

Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 6.
Thượng Công Chúa: Đằng sau chuyện tình cổ trang là khát vọng tự do - Ảnh 7.

Mộ Vãn Dao đứng trước những lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm hoàng tộc (Ảnh: Weibo)

Nhìn chung, Thượng Công Chúa phù hợp với khán giả yêu thích phim cổ trang có chuyện tình nhiều tương tác, nhân vật nữ chủ động và bối cảnh quyền mưu. Sức hút của tác phẩm nằm ở màn kết hợp của hai diễn viên chính cùng những xung đột giữa tình yêu, quá khứ và trách nhiệm. Tuy nhiên, để câu chuyện đọng lại lâu hơn, bộ phim cần cho các nhân vật thêm không gian phát triển tâm lý, thay vì chỉ dựa vào sức hút của cặp đôi.

Tin liên quan

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

Bộ phim Trung Quốc được dự đoán bùng nổ nhất năm 2025

Bộ phim Trung Quốc được dự đoán bùng nổ nhất năm 2025

Không phải những bộ phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng, dự án "Tảo độc phong bạo" với sự góp mặt của Đoạn Dịch Hoành và Tần Hạo đang được dự đoán sẽ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Trung Quốc.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ ra mắt chip và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên tại Việt Nam

Công nghệ 17:00 03/11/2026

Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế.

Thu hút 19,1 tỷ USD vốn ngoại và cơ hội phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh

Kinh tế 15:08 03/11/2026

(HTV) - Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Thành phố hướng đến các dự án chất lượng cao, gắn với công nghệ và phát triển bền vững.

Nga, Ucraina và Mỹ sắp đàm phán ba bên ở UAE

Nga, Ucraina và Mỹ sắp đàm phán ba bên ở UAE

Thế giới 13:25 03/11/2026

(HTV) - Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Ucraina tại Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất UAE. Thông tin được đặc phái viên Mỹ công bố ngày 2/11.

TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng hạ tầng số đón dòng vốn từ các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á

Kinh tế 16:18 03/11/2026

(HTV) - Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, các Sở, ngành và đơn vị chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị tâm thế, nguồn lực hỗ trợ cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn tìm hiểu cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài tại Thành phố.

Xem thêm