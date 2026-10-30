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Thể thao

Frances Tiafoe gây quỹ hơn 1 triệu USD, tiếp sức cho thế hệ quần vợt trẻ

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Không chỉ theo đuổi những cột mốc trong sự nghiệp quần vợt, tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe còn tạo dấu ấn ngoài sân đấu khi quỹ thiện nguyện mang tên anh huy động hơn 1 triệu USD sau ba năm hoạt động.

Từ cơ hội tuổi thơ đến hành trình sẻ chia

Ở tuổi 28, Frances Tiafoe vẫn đang theo đuổi mục tiêu giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích chuyên môn, tay vợt Mỹ đã đạt một dấu mốc đáng chú ý với Frances Tiafoe Fund – quỹ được thành lập năm 2023 cùng USTA Foundation, tổ chức thiện nguyện thuộc Hiệp hội Quần vợt Mỹ.

Tiafoe bắt đầu làm quen với quần vợt từ năm 4 tuổi tại Junior Tennis Champions Center (JTCC), ở College Park, bang Maryland. Cha anh từng làm trưởng bộ phận bảo trì tại trung tâm sau khi nhập cư từ Sierra Leone vào năm 1996. Môi trường tập luyện cùng sự hỗ trợ từ những người xung quanh đã giúp Tiafoe từng bước phát triển tài năng và theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Frances Tiafoe gây quỹ hơn 1 triệu USD, tiếp sức cho thế hệ quần vợt trẻ - Ảnh 1.

Tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe tại Giải Mỹ mở rộng 2026 (Ảnh: AP)

Nhìn lại hành trình của mình, Tiafoe cho rằng cơ hội được trao từ sớm đóng vai trò quan trọng đối với thành công hiện tại. Anh muốn những người trẻ có hoàn cảnh tương tự cũng được tiếp cận các nguồn lực cần thiết để phát triển khả năng.

“Tôi không muốn chờ đợi mới bắt đầu đóng góp, bởi khi đang ở đỉnh cao và làm được những điều có ý nghĩa, tôi muốn truyền cảm hứng và trao lại những gì mình đã nhận được” - Tiafoe chia sẻ với Associated Press.

Theo Ginny Ehrlich, Giám đốc điều hành USTA Foundation, Tiafoe không chỉ khởi xướng quỹ khi vẫn đang thi đấu mà còn trực tiếp quan tâm đến việc phân bổ nguồn hỗ trợ. Mục tiêu là giúp những người trẻ có cơ hội tiếp cận quần vợt và theo đuổi ước mơ, bất kể xuất phát điểm.

Học bổng, trang thiết bị và cơ hội phát triển

Frances Tiafoe Fund hỗ trợ học bổng đại học, các khoản tài trợ cho vận động viên trẻ và những chương trình tại các trung tâm quần vợt cộng đồng. Nguồn kinh phí giúp người chơi trang trải chi phí đi lại, dụng cụ, huấn luyện và thi đấu – những khoản chi có thể trở thành rào cản đối với các gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế.

Một trong những người nhận hỗ trợ là Jade Flores, sinh viên năm nhất tại Allegheny College. Ngoài học bổng, Flores còn có cơ hội tập luyện cùng Tiafoe trong thời gian diễn ra Giải Mỹ mở rộng năm nay. Trải nghiệm này mang đến cho các vận động viên trẻ cơ hội học hỏi trực tiếp từ một tay vợt đang thi đấu ở cấp độ cao.

Frances Tiafoe gây quỹ hơn 1 triệu USD, tiếp sức cho thế hệ quần vợt trẻ - Ảnh 2.

Quỹ Frances Tiafoe Fund hỗ trợ học bổng, chi phí tập luyện và cơ hội thi đấu cho các tài năng quần vợt trẻ (Ảnh: AP)

Tiafoe cho biết anh muốn tiếp tục mở rộng quỹ, bởi vẫn còn nhiều vận động viên cần hỗ trợ và nhiều câu lạc bộ cần thêm nguồn lực. Anh cũng lưu ý rằng học bổng dành cho quần vợt đại học đang gặp nhiều áp lực khi các chương trình thể thao ưu tiên những môn có khả năng tạo doanh thu lớn như bóng bầu dục và bóng rổ.

Cột mốc hơn 1 triệu USD sau ba năm vì thế không chỉ phản ánh số tiền được huy động, mà còn cho thấy nỗ lực tạo dựng cơ hội lâu dài cho thế hệ kế tiếp. Với Tiafoe, việc trao lại những điều từng giúp mình trưởng thành là cách để ảnh hưởng của thể thao vượt ra ngoài bảng điểm và kết quả thi đấu.

Nguồn: AP

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