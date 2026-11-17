Tuyển Đức ghi 4 bàn chỉ trong 18 phút

Trên sân Olympiastadion, đội tuyển Đức nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau khi Donyell Malen bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Hà Lan, Derry Scherhant đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 41 bằng cú sút vào góc cao khung thành. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ chạy cánh 24 tuổi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Florian Wirtz gia tăng tỉ số cho Đức vào hiệp 2 (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp hai, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt ở phút 60 với cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi trúng cột xa rồi vào lưới. Năm phút sau, Nico Schlotterbeck đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 từ quả đá phạt của Brajan Gruda. Đến phút 71, Wirtz hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Gruda. Sáu phút sau, chính Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 sau tình huống bóng bật ra từ cú sút trúng cột dọc của Scherhant.

Florian Wirtz hoàn tất cú đúp giúp Đức chốt hạ 5-0 trước Hà Lan (Ảnh: Reuters)

Đây là thất bại đầu tiên của Hà Lan kể từ khi HLV Xavi Hernandez tiếp quản đội tuyển vào tháng 8. Trước đó, đội bóng áo cam vừa thắng Hy Lạp 7-0 và chỉ cần một trận hòa trước Đức để giành ngôi đầu bảng.

Brajan Gruda ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Hà Lan (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ Cody Gakpo của Hà Lan thất vọng sau trận đấu (Ảnh: Reuters)

Đức giành ngôi đầu bảng A2, Thụy Sĩ thắng đậm Scotland

Sau lượt trận cuối, Đức, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 11 điểm tại bảng A2. Tuy nhiên, đội tuyển Đức giành vị trí dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng đối đầu, qua đó chính thức đoạt vé vào tứ kết Nations League. Ở trận đấu còn lại, Hy Lạp đánh bại Serbia 1-0 nhờ bàn thắng của Giorgos Masouras ở phút 69.

Tại bảng B1, Scotland nhận thất bại 0-4 trước Thụy Sĩ, đội tuyển đã sớm giành quyền thăng hạng. Lewis Ferguson đá phản lưới nhà ở phút 22, trước khi Winsley Boteli và Alvyn Sanches ghi hai bàn liên tiếp đầu hiệp hai. Zeki Amdouni ấn định tỷ số 4-0 ở những phút cuối trận.

Nguồn tin: Reuters