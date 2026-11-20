Eloy Room và màn trình diễn cân bằng kỷ lục World Cup

Tại FIFA World Cup 2026, Curaçao đã tạo nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất vòng bảng khi cầm hòa Ecuador với tỷ số 0-0.

Trong trận đấu diễn ra tại Kansas City, Curaçao phải đối mặt với sức ép lớn từ Ecuador. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội của đối thủ đều bị Eloy Room hóa giải bằng màn trình diễn xuất thần, liên tục từ chối những cơ hội ghi bàn của đối thủ.

Ở tuổi 37, Eloy Room trở thành chốt chặn đáng tin cậy trong đội hình Curaçao tại lần đầu tham dự World Cup (Ảnh: FIFA)

Theo thống kê của FIFA, thủ thành 37 tuổi thực hiện tổng cộng 16 pha cứu thua, cân bằng kỷ lục tại World Cup do Tim Howard thiết lập năm 2014 trong trận đấu với Bỉ.

Đáng chú ý, Room đạt thành tích này chỉ sau 90 phút thi đấu chính thức, trong khi Howard cần đến 120 phút, bao gồm cả hai hiệp phụ.

Thủ thành Curaçao cân bằng kỷ lục 16 pha cứu thua của Tim Howard tại World Cup, được thiết lập năm 2014 (Ảnh: FIFA)

Đây cũng là màn trình diễn được Room đánh giá là xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng có 15 pha cứu thua trong chiến thắng 1-0 của Curaçao trước Honduras tại Gold Cup 2019.

Điểm số lịch sử của bóng đá Curaçao tại World Cup

Sau trận đấu, thủ thành này không giấu được xúc động khi chia sẻ niềm tự hào về cột mốc lịch sử cùng đội tuyển. Anh cũng đồng thời dành lời tri ân đến Jarzinho Pieter, người đồng đội quá cố từng khoác áo đội tuyển Curaçao.

Thủ môn Eloy Room có màn trình diễn xuất sắc, góp công giúp Curaçao giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Từ thất bại 1-7 trước Đức ở trận mở màn đến trận hòa Ecuador, Curaçao cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận. Trong hành trình lần đầu góp mặt tại World Cup, Eloy Room là nhân tố nổi bật nhất, góp công đưa bóng đá quốc gia vùng Caribe ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới.

Nguồn tin: FIFA