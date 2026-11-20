Dấu ấn của Carlos Tévez tại U-17 World Cup 2001

Tại FIFA U-17 World Cup 2001, Carlos Tévez sớm thể hiện tài năng cùng tinh thần thi đấu quyết liệt. Tiền đạo người Argentina ghi được 2 bàn thắng tại giải, trong đó có pha lập công đáng chú ý ở trận bán kết gặp Pháp.

Từ tài năng trẻ năm 2001, Carlos Tévez từng bước trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý của bóng đá Argentina (Ảnh: Getty Images)

Trước tình huống này, Tévez tăng tốc hướng về phía khung thành, vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương bằng sức mạnh thể chất trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành.

Carlos Tévez thi đấu trong màu áo U17 Argentina tại FIFA U-17 World Cup 2001 (Ảnh: FIFA)

Bàn thắng giúp Argentina vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau đó đội bóng Nam Mỹ không thể bảo toàn lợi thế và để Pháp ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó tiến vào chung kết và lên ngôi vô địch.

Carlos Tévez tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2010

Chín năm sau, tại FIFA World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi, Tévez tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Argentina. Ở vòng 16 đội gặp Mexico, chân sút này thể hiện khả năng dứt điểm mạnh mẽ bằng cú sút xa đầy uy lực, góp phần vào chiến thắng 3-1 của Argentina.

Carlos Tévez tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn trong màu áo đội tuyển Argentina tại World Cup 2010 (Ảnh: Getty Images)

Từ một tài năng trẻ tại giải U-17 năm 2001 đến cầu thủ ghi bàn ở vòng knock-out World Cup 2010, Carlos Tévez đã trở thành minh chứng cho hành trình trưởng thành của một cầu thủ từng bước khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.

Nguồn tin: FIFA