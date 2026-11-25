Học sinh trong một kỳ thi. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá học sinh, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung đối với một số môn học ở lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Quy định này hướng đến tăng cường tính khách quan, công bằng và thực chất trong đánh giá kết quả học tập. Tuy nhiên, vấn đề cần xem xét không chỉ là ai ra đề kiểm tra, mà quan trọng hơn là đề kiểm tra được xây dựng nhằm mục đích gì và kết quả được sử dụng như thế nào.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Sái Công Hồng, Viện trưởng Viện Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về nội dung này.

Kiểm tra định kỳ phải phục vụ việc học của học sinh; đánh giá diện rộng phải phục vụ việc cải tiến chất lượng của hệ thống giáo dục. Hai hoạt động có thể hỗ trợ nhau nhưng không nên bị đồng nhất.

Việc tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung cấp tỉnh/thành phố có thể góp phần nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh. Tuy nhiên, nếu không xác định đúng mục đích và giới hạn sử dụng kết quả, hoạt động này có nguy cơ làm thay đổi bản chất của kiểm tra định kỳ, tạo thêm áp lực cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Kiểm tra định kỳ không phải là đánh giá diện rộng

Kiểm tra, đánh giá định kỳ là một bộ phận của quá trình dạy học, nhằm xác định mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đối với từng học sinh tại những thời điểm nhất định. Kết quả được sử dụng để đánh giá kết quả học tập, giúp giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học và hỗ trợ học sinh tiến bộ. Trong khi đó, đánh giá diện rộng nhằm cung cấp thông tin về chất lượng giáo dục ở cấp hệ thống, xác định những khác biệt giữa các nhóm học sinh, nhà trường, địa phương và làm căn cứ hoạch định chính sách.

Sự khác biệt căn bản giữa hai hoạt động không nằm ở số lượng học sinh tham gia hay phạm vi tổ chức kiểm tra, mà ở mục đích đánh giá, đặc tính của công cụ và cách diễn giải, sử dụng kết quả. Một bài kiểm tra được tổ chức chung trên phạm vi toàn tỉnh chưa đương nhiên trở thành một cuộc đánh giá diện rộng đúng nghĩa. Ngược lại, kết quả kiểm tra định kỳ, dù sử dụng cùng một đề, cũng không mặc nhiên cung cấp đủ căn cứ khoa học để so sánh chất lượng giữa các nhà trường.

Một đặc điểm quan trọng của kiểm tra định kỳ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Yêu cầu cần đạt xác định những kiến thức, kỹ năng và biểu hiện năng lực mà học sinh cần đạt được sau một giai đoạn học tập, là căn cứ xác định chuẩn đầu ra, trong đó có ngưỡng tối thiểu để được công nhận đạt yêu cầu.

Vì vậy, mục tiêu trước hết của kiểm tra định kỳ là xác định học sinh đã đáp ứng yêu cầu của chương trình hay chưa, đồng thời phản ánh những mức độ đạt cao hơn, chứ không phải tạo ra sự phân hóa tối đa giữa học sinh. Đề kiểm tra phải bao quát những yêu cầu cần đạt chủ yếu, có đủ thông tin để phân biệt học sinh đạt và chưa đạt yêu cầu. Nếu quá chú trọng tăng độ khó nhằm phân loại học sinh hoặc so sánh các nhà trường, đề kiểm tra có nguy cơ lệch khỏi mục tiêu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Đề kiểm tra chung khó phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa các nhà trường

Trong thực tế, ngay trong cùng một địa phương, trình độ học sinh và điều kiện tổ chức dạy học giữa các nhà trường thường không đồng đều. Sự khác biệt có thể xuất hiện giữa khu vực thành thị và nông thôn, vùng thuận lợi và vùng khó khăn, giữa các loại hình trường cũng như giữa những nhóm học sinh có điều kiện học tập khác nhau. Trong khi đó, chương trình giáo dục phổ thông quy định thống nhất những yêu cầu cần đạt trên phạm vi cả nước.

Nếu đề kiểm tra chung được thiết kế chủ yếu để xác định mức độ đáp ứng ngưỡng tối thiểu của chương trình thì không thể tùy ý nâng độ khó nhằm tạo sự phân hóa giữa các trường. Đối với những trường có nhiều học sinh đạt mức năng lực cao hơn ngưỡng tối thiểu, đề kiểm tra tập trung vào yêu cầu cơ bản có thể khiến phần lớn học sinh đạt điểm cao, phổ điểm tập trung ở phía trên và khó phân biệt những mức năng lực cao. Đây là hiện tượng hiệu ứng trần trong đo lường giáo dục. Ngược lại, tại những trường có nhiều học sinh còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của chương trình, cùng một đề kiểm tra có thể tạo ra phổ điểm thấp hơn đáng kể.

Học sinh tham dự một kỳ thi năm 2026. (Ảnh: THANH TÙNG)

Như vậy, sử dụng cùng một đề kiểm tra có thể dẫn đến sự chênh lệch lớn về kết quả giữa các nhà trường, nhưng sự chênh lệch điểm số không đồng nghĩa với việc công cụ đã đo lường đầy đủ sự khác biệt về chất lượng giáo dục. Nếu đề được thiết kế tập trung vào ngưỡng tối thiểu, kết quả có thể thiếu khả năng phân biệt ở nhóm học sinh có năng lực cao. Ngược lại, nếu tăng độ khó và khả năng phân hóa nhằm phục vụ so sánh giữa các nhà trường, đề kiểm tra có nguy cơ chuyển trọng tâm từ xác định mức độ đạt yêu cầu sang phân loại học sinh theo vị trí tương đối.

Đây chính là mâu thuẫn khi sử dụng một đề kiểm tra để thực hiện đồng thời hai mục đích: đánh giá kết quả học tập của từng học sinh và so sánh chất lượng giáo dục giữa các nhà trường. Một đề kiểm tra được thiết kế để xác định học sinh có đáp ứng ngưỡng yêu cầu tối thiểu của chương trình hay không không thể mặc nhiên được coi là công cụ đủ chính xác để phân hóa năng lực trên toàn bộ phổ học sinh và xếp hạng chất lượng các nhà trường.

Mặt khác, sử dụng cùng một đề mới chỉ tạo ra sự thống nhất về công cụ, chưa bảo đảm kết quả có thể được so sánh một cách công bằng và có ý nghĩa. Trong khoa học đo lường giáo dục, việc so sánh kết quả đòi hỏi phải xem xét tính giá trị, độ tin cậy, độ khó, khả năng phân biệt của câu hỏi và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập. Học sinh giữa các trường có thể khác nhau về điều kiện kinh tế-xã hội, môi trường học tập, cơ hội tiếp cận các nguồn lực giáo dục và đặc điểm đầu vào.

Do đó, nếu chỉ dựa vào điểm trung bình của một bài kiểm tra chung để kết luận trường này có chất lượng cao hơn trường khác thì rất dễ dẫn đến những nhận định thiếu căn cứ. Ngay cả khi đề kiểm tra được chuẩn hóa tốt, kết quả cũng cần được phân tích trong bối cảnh phù hợp trước khi sử dụng để đánh giá chất lượng nhà trường. Điểm số của học sinh không thể được đồng nhất với chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cần phân định rõ trách nhiệm đánh giá của nhà trường và cơ quan quản lý

Việc tổ chức kiểm tra định kỳ bằng đề chung cấp tỉnh còn có thể tác động đến hoạt động dạy học. Khi đề kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, giáo viên có thể phải điều chỉnh hoạt động dạy học theo cấu trúc, phạm vi và mức độ yêu cầu của đề chung. Nếu thiếu cơ chế triển khai phù hợp, hoạt động dạy học có nguy cơ chuyển từ phát triển phẩm chất, năng lực học sinh sang luyện tập nhằm đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

Đối với nhà trường, áp lực có thể gia tăng nếu kết quả kiểm tra chung được sử dụng để so sánh, xếp hạng hoặc đánh giá trách nhiệm quản lý. Đối với học sinh, đặc biệt ở các lớp 5, 9 và 12, kiểm tra bằng đề chung cấp tỉnh có thể tạo cảm nhận đây là một kỳ thi quan trọng hơn kiểm tra định kỳ thông thường. Dù không tổ chức thêm kỳ thi mới, áp lực tâm lý vẫn có thể gia tăng nếu phụ huynh, giáo viên và nhà trường đặt nặng kết quả kiểm tra chung.

Học sinh trong một kỳ thi. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Từ góc độ quản lý, việc nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá không nhất thiết phải đồng nghĩa với tập trung hóa hoạt động ra đề. Nhà trường trực tiếp tổ chức quá trình dạy học, nắm được tiến độ thực hiện chương trình và đặc điểm học tập của học sinh, vì vậy cần giữ vai trò chủ thể trong kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Sở Giáo dục và Đào tạo có thể tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, ma trận đề, đặc tả bài kiểm tra, đề tham khảo và hướng dẫn kỹ thuật để các nhà trường sử dụng. Đồng thời, cần tăng cường bồi dưỡng năng lực xây dựng câu hỏi, thiết kế đề kiểm tra và phân tích kết quả đánh giá cho đội ngũ giáo viên. Đây là giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá từ chính các nhà trường, thay vì chủ yếu kiểm soát chất lượng thông qua một đề kiểm tra chung.

Nếu cơ quan quản lý cần dữ liệu khách quan để giám sát chất lượng giáo dục trên địa bàn thì nên tổ chức hoạt động đánh giá diện rộng với mục tiêu, công cụ và phương pháp riêng. Hoạt động này có thể được thực hiện trên mẫu đại diện, không nhất thiết phải kiểm tra toàn bộ học sinh, qua đó giảm chi phí và áp lực tổ chức mà vẫn cung cấp thông tin có giá trị cho quản lý. Kết quả cần được sử dụng để nhận diện những vấn đề của hệ thống, hỗ trợ cải tiến chất lượng và phân bổ nguồn lực phù hợp, thay vì đơn giản hóa thành việc xếp hạng các trường theo điểm số.

Từ những phân tích trên, cần rà soát và có hướng dẫn phù hợp trong quá trình thực hiện quy định về đề kiểm tra chung cấp tỉnh. Về lâu dài, nên xem xét điều chỉnh theo hướng nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức và sử dụng kết quả kiểm tra định kỳ để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của từng học sinh trên cơ sở khai thác ngân hàng câu hỏi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và phát triển; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm soát chất lượng thông qua các công cụ chuyên môn, đồng thời tổ chức đánh giá diện rộng khi cần thông tin phục vụ quản lý hệ thống.

Trong thời gian thực hiện quy định hiện hành, cần làm rõ mục đích, phạm vi sử dụng kết quả và những giới hạn khi diễn giải điểm số, tránh sử dụng kết quả kiểm tra định kỳ làm căn cứ duy nhất để đánh giá hoặc xếp hạng chất lượng các nhà trường.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng đổi mới phải bắt đầu từ việc xác định đúng mục đích của từng hoạt động đánh giá. Kiểm tra định kỳ phải phục vụ việc học của học sinh; đánh giá diện rộng phải phục vụ việc cải tiến chất lượng của hệ thống giáo dục. Hai hoạt động có thể hỗ trợ nhau nhưng không nên bị đồng nhất. Điều quan trọng không phải là tất cả học sinh cùng làm một đề kiểm tra, mà là kết quả đánh giá có thực sự cung cấp thông tin chính xác, công bằng và hữu ích cho việc nâng cao chất lượng giáo dục hay không.

Nguồn: https://nhandan.vn/dung-bien-kiem-tra-dinh-ky-thanh-danh-gia-dien-rong-post1005079.html