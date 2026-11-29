Giữa nhịp sống hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các phương tiện giao tiếp số, nghệ thuật thư pháp vẫn giữ được sức sống riêng, trở thành một nét đẹp văn hóa giàu giá trị tinh thần. Không đơn thuần là nghệ thuật viết chữ, thư pháp còn gửi gắm tâm hồn, cốt cách và triết lý sống của người viết qua từng nét bút. Việc gìn giữ, lan tỏa bộ môn nghệ thuật này trong đời sống hôm nay cũng là cách kết nối cộng đồng với các giá trị truyền thống, nuôi dưỡng tình yêu ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.

Không gian triển lãm trang trọng tại "Ngày hội nét chữ tri ân" do phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật đến thưởng lãm

Hơn 300 ông đồ tham gia tôn vinh văn hóa chữ viết Việt

Chương trình "Ngày hội nét chữ tri ân" do phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức đã quy tụ hơn 300 ông đồ tham gia. Đây là dịp để những người yêu nghệ thuật thư pháp gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu những tác phẩm được thể hiện công phu, góp phần gìn giữ vẻ đẹp của thư pháp Việt Nam.

Những tác phẩm thư pháp chữ Quốc ngữ được thể hiện tinh tế, kết hợp hài hòa giữa nét bút truyền thống và mỹ thuật hiện đại

Anh Trần Hồng Lĩnh - Chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét Xưa phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chương trình Ngày hội nét chữ tri ân được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh văn hóa chữ viết Quốc ngữ của Việt Nam. Qua mỗi kỳ tổ chức, số lượng tác giả và ông đồ tham gia ngày càng đông hơn, đặc biệt là các bạn trẻ góp mặt rất nhiều, có em mới học lớp 4 đã tham gia viết thư pháp. Đó là tín hiệu rất đáng mừng cho phong trào thư pháp chữ Quốc ngữ nói riêng và văn hóa Việt nói chung".

Đưa thư pháp đến gần thế hệ trẻ

Nghệ nhân thư pháp trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cầm bút, đi nét cho thế hệ trẻ nhằm tiếp nối và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc

Ngày nay, nghệ thuật thư pháp đang được giới thiệu rộng rãi thông qua các triển lãm, ngày hội văn hóa, không gian sáng tạo và hoạt động giao lưu cộng đồng. Việc đưa thư pháp đến gần hơn với thế hệ trẻ mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình bảo tồn di sản văn hóa.

Trao đổi về niềm đam mê gắn bó với bộ môn này, chị Trần Thị Linh (Thư pháp Thiên Di) cho biết thư pháp là truyền thống văn hóa lâu đời và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây; những lúc rảnh rỗi, chị luôn dành thời gian sáng tác, học hỏi kỹ thuật từ các thư pháp gia đi trước để trau dồi tay nghề và tạo nên những tác phẩm giàu tính thẩm mỹ hơn.

Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thư pháp và văn hóa trà Việt tạo nên điểm nhấn giàu giá trị tinh thần giữa nhịp sống hiện đại

Nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của việc bảo tồn di sản, ông Bùi Văn Hoàng - Thành viên CLB Thư pháp Nét Xưa phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: "Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là việc làm hết sức cần thiết, bởi văn hóa chính là nguồn cội, là gốc rễ và tinh hoa. Khi chúng ta yêu quê hương, làm việc và cống hiến vì đất nước thì tất cả những giá trị đó đều bắt nguồn từ văn hóa cội nguồn".

Để thư pháp tiếp tục hiện diện bền vững trong đời sống hiện đại, cần có sự chung tay của các nghệ nhân, nhà nghiên cứu, cơ sở văn hóa, trường học và cộng đồng. Bên cạnh việc tổ chức trình diễn, triển lãm, việc chú trọng xây dựng không gian thực hành, truyền dạy sẽ tạo điều kiện để những người yêu thư pháp giao lưu, sáng tạo và tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa này.