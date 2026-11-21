Không gian học đường không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức trong sách vở mà còn có thể trở thành môi trường để học sinh khám phá và trải nghiệm nghệ thuật. Thông qua hoạt động biểu diễn của chính các em và sự phối hợp với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Hoạt động biểu diễn của chính các em và sự phối hợp với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp

Đưa nghệ thuật vào học đường từ hoạt động trải nghiệm

Từ quá trình tập luyện đến biểu diễn trên sân khấu, các hoạt động văn nghệ tạo cơ hội để học sinh phát triển năng khiếu, rèn luyện sự tự tin và học cách phối hợp với tập thể. Bên cạnh giá trị giải trí, đây còn là dịp để các em trải nghiệm quá trình sáng tạo nghệ thuật, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong môi trường học đường.



Em Võ Lê Nam Phương - Trường THPT Huỳnh Khương Ninh, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ các buổi tập luyện và biểu diễn giúp tập thể lớp thêm đoàn kết. Dù quá trình tập hát đôi khi vất vả, em vẫn cảm thấy tự hào về tiết mục chung và xem đây là kỷ niệm đẹp trước khi rời mái trường.

Không dừng lại ở hoạt động do học sinh tự tổ chức, nhiều trường còn chủ động phối hợp với nhà hát và đơn vị nghệ thuật để đưa các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp đến sân trường. Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận những loại hình nghệ thuật mà không phải em nào cũng từng được trực tiếp thưởng thức.

Cải lương học đường: Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần học sinh

Một trong những hướng tiếp cận là giới thiệu nghệ thuật cải lương thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp. Với học sinh tiểu học, đây có thể là lần đầu tiên các em được xem và tìm hiểu một loại hình sân khấu truyền thống.

Một trong những hướng tiếp cận là giới thiệu nghệ thuật cải lương thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp

Nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ, việc tạo cơ hội tiếp xúc với cải lương từ sớm là bước khởi đầu để học sinh hiểu và yêu thích loại hình nghệ thuật này. Khi đã yêu thích, các em sẽ có thêm động lực tìm hiểu, gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu loại hình sân khấu, các chương trình còn có thể lồng ghép nội dung lịch sử, hình tượng anh hùng dân tộc nhằm mở rộng giá trị giáo dục.

Các tiết mục được lựa chọn không chỉ giúp học sinh cảm nhận giá trị nghệ thuật truyền thống mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ di sản văn hóa. Nghệ sĩ ưu tú Diễm Thanh - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Gần 130 văn nghệ sĩ tham gia đưa nghệ thuật đến trường học

Để hoạt động đưa nghệ thuật vào học đường có sức lan tỏa, sự phối hợp giữa ngành văn hóa, nhà trường và các đơn vị nghệ thuật giữ vai trò quan trọng. Theo Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, thành phố huy động gần 130 văn nghệ sĩ tham gia giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tại trường học.

Thành phố huy động gần 130 văn nghệ sĩ tham gia giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống tại trường học

Để các em tiếp cận trực quan và sinh động hơn, thành phố sẽ giới thiệu nghệ thuật trong trường học thông qua các chương trình biểu diễn của chuyên gia, nghệ sĩ. Các trích đoạn và tác phẩm được lựa chọn phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và môi trường học đường. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Từ những hoạt động này, sân khấu trường học có thể trở thành không gian kết nối giữa giáo dục và nghệ thuật. Học sinh vừa được phát triển khả năng sáng tạo, vừa có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa dân tộc bằng trải nghiệm trực tiếp.

Để duy trì hiệu quả lâu dài, hoạt động cần có sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, gia đình, đơn vị nghệ thuật và các tổ chức văn hóa. Qua đó, việc tiếp cận nghệ thuật không chỉ dừng lại ở một buổi biểu diễn mà có thể trở thành một phần trong quá trình giáo dục, góp phần hình thành đời sống tinh thần phong phú và ý thức trân trọng bản sắc văn hóa ở thế hệ trẻ.