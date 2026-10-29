Đưa hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh về an táng sau 54 năm

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là dịp để thân nhân, đồng đội tưởng nhớ về người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đồng thời tiếp tục hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được đưa về TP. Hồ Chí Minh

Theo nguyện vọng của gia đình, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện, trước khi được đưa về TP. Hồ Chí Minh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Hành trình trở về được thực hiện bằng đường tàu hỏa, trong sự xúc động của thân nhân và đồng đội.

Lễ truy điệu được tổ chức trước khi an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Đối với gia đình, việc đưa hài cốt liệt sĩ về TP. Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chăm sóc phần mộ, hương khói và tưởng nhớ người đã khuất.

Sau hơn nửa thế kỷ, người chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc được trở về an nghỉ gần gia đình.

Từ chiến trường Thành cổ Quảng Trị đến ngày trở về của liệt sĩ Lê Thế Khánh

Liệt sĩ Lê Thế Khánh sinh năm 1952, quê Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, một trong những đơn vị chủ lực tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Thân nhân và đồng đội xúc động trong hành trình đưa người chiến sĩ trở về an nghỉ gần gia đình

Ngày 28/4/1972, người chiến sĩ trẻ Lê Thế Khánh đã hy sinh khi mới 20 tuổi. Sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng do các chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị.

Hành trình tri ân liệt sĩ và nguyện vọng của gia đình

Sau 54 năm kể từ ngày hy sinh, việc đưa hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh về TP. Hồ Chí Minh khép lại chặng đường dài chờ đợi của thân nhân.

Bên cạnh ý nghĩa đối với gia đình, lễ truy điệu và an táng còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Việc phối hợp giữa Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan góp phần hiện thực hóa nguyện vọng của thân nhân, đưa người chiến sĩ trở về nơi an nghỉ thuận tiện hơn cho gia đình chăm nom.

Thân nhân và đồng đội xúc động trong hành trình đưa người chiến sĩ trở về an nghỉ gần gia đình

Hành trình trở về của liệt sĩ Lê Thế Khánh là dịp nhắc nhớ về sự hy sinh của thế hệ đi trước và trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử. Đối với thân nhân, sự trở về ấy mang ý nghĩa đặc biệt: người chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến trường xưa nay được an nghỉ gần gia đình, trong sự tưởng nhớ của đồng đội và cộng đồng.