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Xã hội

Đắk Lắk: Từ thông tin người dân cung cấp, quy tập được hai hài cốt liệt sĩ

TTXVN
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Ngày 19/10, Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ thông tin của người dân cung cấp, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Krông Bông quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại dãy núi Chư Yang Sin.

Lực lượng chức năng tìm thấy mộ liệt sĩ trên núi Chư Yang Sin. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, anh Trần Hải, buôn Ja, xã Hòa Sơn cung cấp thông tin về việc quá trình sinh sống tại địa phương, ở khu vực Vườn quốc gia Chư Yang Sin có phát hiện 2 nấm mộ gần bờ suối, cách nhau khoảng 3m. Mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng 1 hòn đá; khu vực hai nấm mộ cách Bệnh xá dã chiến khu Căn cứ H9 khoảng 300m. Ngoài ra, xung quanh khu vực này cũng phát hiện rất nhiều vật dụng của bộ đội.

Căn cứ H9 là nơi Tỉnh ủy Đắk Lắk từng lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và đến nay vẫn còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được quy tập.

Từ thông tin của người dân, ngày 19/10, Đội K51 và Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Bông đã vượt hơn 20 km đường rừng đến vị trí người dân cung cấp và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của liệt sĩ. Các lực lượng tổ chức quy tập hài cốt theo đúng quy định. Hiện 2 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng thời gian tới.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đội K51, tính đến ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trong “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nguồn: https://baotintuc.vn/dak-lak-tu-thong-tin-nguoi-dan-cung-cap-quy-tap-duoc-hai-hai-cot-liet-si-post1395639.html

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