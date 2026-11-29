Đón người thân trở về sau hơn 40 năm xa quê

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Tạm về quê hương.

Quân nhân và thân nhân gia đình thực hiện nghi thức di dời hài cốt cùng di ảnh liệt sĩ Hoàng Văn Tạm, đưa liệt sĩ trở về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên

Liệt sĩ Hoàng Văn Tạm sinh năm 1964, tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ. Tháng 10/1982, ông nhập ngũ, giữ cấp bậc Đại đội phó, thuộc Tiểu đoàn 04, Trung đoàn 02, Sư đoàn 9. Ngày 30/5/1986, ông hy sinh tại mặt trận biên giới Tây Nam Tổ quốc. Sau đó, hài cốt được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Nay theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí chiến dịch 500 ngày đêm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về quê cha đất tổ, gia đình rất vinh dự khi được Nhà nước hỗ trợ thực hiện nguyện vọng. Anh đã hy sinh hơn 40 năm, gia đình luôn mong muốn đưa anh trở về với đất mẹ. Thiếu tá Hoàng Văn Thiêm - em ruột liệt sĩ Hoàng Văn Tạm

Chung tay thực hiện đạo lý tri ân

Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. Hồ Chí Minh đã trở thành điểm tựa cho nhiều thân nhân liệt sĩ, thương binh trên địa bàn. Hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh TP. Hồ Chí Minh và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm, quy tập và phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động.

Thân nhân gia đình, đồng đội và các đại biểu trang nghiêm dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Tạm từ Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh về an táng tại quê nhà sau hơn 40 năm hy sinh vì Tổ quốc

Đại tá Lê Văn Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP. Hồ Chí Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 4 cho biết trong năm 2026, Hội đã hỗ trợ quy tập và đưa 8 hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của gia đình. Riêng trường hợp liệt sĩ Hoàng Văn Tạm, chỉ trong một tuần kể từ khi tiếp nhận đề nghị, Hội đã phối hợp với Sở Nội vụ và Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục di chuyển hài cốt.

Nghi thức cất bốc và di dời được thực hiện chu đáo, đúng quy định, bảo đảm sự tôn nghiêm. Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và thể hiện trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.