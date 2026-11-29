Triển lãm Dù Kê “Kề You” giới thiệu nghệ thuật sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ đến công chúng

Triển lãm Dù Kê "Kề You" do sinh viên Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh thực hiện, diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, phường Đông Hòa. Sự kiện hướng đến việc giới thiệu nghệ thuật sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ đến công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Dù Kê qua góc nhìn trải nghiệm của người trẻ

Là loại hình sân khấu của đồng bào Khmer Nam Bộ, Dù Kê kết hợp âm nhạc, ca hát, múa và diễn xuất để kể chuyện. Trang phục, hóa trang và tạo hình nhân vật cũng góp phần chuyển tải tính cách, cảm xúc trên sân khấu. Những yếu tố ấy tạo nên nét riêng của Dù Kê, đồng thời lưu giữ cách biểu đạt nghệ thuật và đời sống văn hóa của cộng đồng Khmer.

Khách tham quan tìm hiểu nguồn gốc và những nét đặc trưng của sân khấu Dù Kê

Tại triển lãm, khách tham quan được tìm hiểu nguồn gốc, quá trình phát triển và những nét đặc trưng của nghệ thuật Dù Kê qua tư liệu, hình ảnh, hoạt hình và mô hình sân khấu thu nhỏ. Các khu trưng bày giới thiệu trang phục, nhạc cụ và tạo hình những nhân vật quen thuộc như chằn, công chúa, hoàng tử.

Kết hợp trưng bày với các hoạt động trải nghiệm, tương tác, triển lãm giúp người xem hình dung rõ hơn vai trò của từng yếu tố trên sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ. Không gian chụp ảnh và khu quà lưu niệm cũng góp phần làm phong phú hành trình khám phá Dù Kê.

Dù Kê hiện diện trên sân khấu trực tiếp

Điểm nhấn của triển lãm là chương trình biểu diễn nghệ thuật Dù Kê vào tối 27/11. Qua các trích đoạn do nghệ nhân và người thực hành nghệ thuật trình diễn, khán giả có dịp trực tiếp cảm nhận sự kết hợp giữa lời ca, tiếng nhạc, điệu múa và diễn xuất trên sân khấu truyền thống Khmer Nam Bộ.

Không gian triển lãm mang đến góc nhìn gần gũi về nghệ thuật Dù Kê

Khi được đặt trong một trích đoạn, lời ca, tiếng nhạc, động tác múa, diễn xuất và phục trang không còn là những yếu tố riêng lẻ. Khán giả có thể theo dõi cách chúng phối hợp để xây dựng nhân vật và dẫn dắt câu chuyện. Đây cũng là phần trải nghiệm giúp người trẻ tiếp cận Dù Kê qua chính những người đang thực hành nghệ thuật.

Triển lãm góp phần kết nối nghệ thuật truyền thống Khmer Nam Bộ với thế hệ trẻ

Từ không gian triển lãm đến buổi diễn, Dù Kê "Kề You" lựa chọn sự gần gũi làm cầu nối với Gen Z. Dự án không đặt mục tiêu thay thế trải nghiệm sân khấu truyền thống, mà mở ra một cuộc gặp gỡ ban đầu, khơi gợi sự tò mò và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật Khmer Nam Bộ.