Sau hơn một thập kỷ triển khai, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đã bước vào giai đoạn vận hành kỹ thuật liên hoàn các cống kiểm soát triều. Hệ thống được kỳ vọng góp phần hạn chế nước triều xâm nhập vào khu vực nội đô, giảm áp lực ngập úng và tăng khả năng chủ động ứng phó trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Đối với người dân thành phố, việc đưa công trình vào vận hành không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng mà còn gắn liền với kỳ vọng cải thiện chất lượng cuộc sống. Anh Trần Đặng Văn Tài - người dân tại khu vực cống Bến Nghé, cho biết anh luôn quan tâm đến dự án bởi tình trạng triều cường dâng cao từ lâu đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Anh Trần Đặng Văn Tài chia sẻ về kỳ vọng đối với một thành phố chủ động thích ứng và cải thiện không gian sống cho người dân

Theo anh Tài, TP. Hồ Chí Minh cần duy trì nhịp phát triển năng động, đồng thời bảo đảm sự hài hòa với thiên nhiên. Khi công trình được vận hành bài bản và hiệu quả, người dân sẽ giảm bớt những khó khăn, bất tiện do triều cường và thời tiết thất thường gây ra.

Anh cũng kỳ vọng việc kiểm soát ngập úng sẽ góp phần cải thiện giao thông, không gian đô thị và chất lượng sống. Đối với thế hệ trẻ, những công trình hạ tầng được đầu tư đồng bộ còn là nền tảng để thành phố tiếp tục phát triển hiện đại, văn minh và đáng sống, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về nơi mình sinh sống.

Không chỉ hướng đến mục tiêu kiểm soát triều cường và giảm áp lực ngập úng, hệ thống ngăn triều còn mở ra kỳ vọng về khả năng chủ động điều tiết mực nước, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện chất lượng môi trường nước và chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến sông, kênh rạch.

Khi được kết nối với các giải pháp quy hoạch, hạ tầng và quản lý đô thị đồng bộ, công trình sẽ trở thành một nền tảng quan trọng giúp TP. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hài hòa với tự nhiên.



