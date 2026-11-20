Với tỷ lệ 48 phiếu thuận và 51 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19/11 (giờ địa phương) đã bác nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran.

Đây được coi là phép thử đầu tiên đối với mức độ ủng hộ của các nghị sỹ Cộng hòa dành cho chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi đảng này thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, có 3 thượng nghị sỹ Cộng hòa gồm Lisa Murkowski, Susan Collins và Rand Paul đứng về phía các nghị sỹ Dân chủ ủng hộ nghị quyết. Còn bên đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ John Fetterman bỏ phiếu chống, trong khi Thượng nghị sỹ Chris Murphy vắng mặt.

Phát biểu tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Tim Sheehy bảo vệ chiến dịch quân sự, cho rằng Mỹ không thể bỏ qua mối đe dọa từ Iran.

Trong khi đó, các nghị sỹ Dân chủ lập luận rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 cho thấy cử tri không hài lòng với cuộc xung đột và kêu gọi Quốc hội sớm có hành động nhằm chấm dứt chiến dịch.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết tương tự hồi tháng 9, với sự ủng hộ của 7 nghị sỹ Cộng hòa.

Tuy nhiên, nghị quyết không thể buộc Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch quân sự. Nhà Trắng cũng từng phớt lờ một nghị quyết tương tự được Quốc hội thông qua hồi tháng 6.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, Quốc hội có thể yêu cầu Tổng thống rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch ở nước ngoài nếu không được Quốc hội cho phép.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump và các nghị sỹ Cộng hòa phản đối cơ chế này, cho rằng quy định cho phép Quốc hội thông qua nghị quyết không cần Tổng thống phê chuẩn là vi hiến.

Các nghị sỹ Dân chủ không đồng tình với lập luận trên và cho rằng tính áp dụng của tiền lệ pháp lý được viện dẫn đối với các nghị quyết về quyền lực chiến tranh vẫn chưa được làm rõ.

Các nghị sỹ Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy những nghị quyết tương tự sau khi tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027.

Một số thượng nghị sỹ còn cân nhắc sử dụng quyền phê duyệt ngân sách để gây sức ép, trong đó có khả năng không thông qua dự luật cấp ngân sách cho chính phủ nếu văn bản bao gồm kinh phí cho chiến dịch quân sự tại Iran.

Quốc hội Mỹ cần thông qua ngân sách trước ngày 12/12 để tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thuong-vien-my-bac-nghi-quyet-ngan-tong-thong-tiep-tuc-tan-cong-iran-post1149528.vnp