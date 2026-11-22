Iran thể hiện sức mạnh của ứng viên vô địch

Ngày 21/11, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Iran tại lượt trận thứ hai bảng B Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, diễn ra ở Phang Nga (Thái Lan).

Trước đối thủ từng 4 lần vô địch châu Á, các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu. Iran nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục tạo sức ép bằng những pha tấn công tốc độ và khả năng dứt điểm hiệu quả.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Trong hiệp đấu đầu tiên, Mohammad Masoumizadeh, Mohaved Baltork, Mohammadali Hassanabad và Mahdi Shirmohammadi lần lượt ghi bàn, giúp Iran tạo khoảng cách 4-0.

Sang hiệp hai, đại diện Tây Á tiếp tục duy trì sức ép. Saeid Piramoun và Davoud Baghdadabadi ghi thêm hai bàn, đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế bám đuổi với cách biệt khá lớn.

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực trước sức ép tấn công của đội tuyển Iran (Ảnh: VFF)

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội và đã có những khoảnh khắc đáng chú ý. Phút 17, Ngô Tấn Tài xử lý khéo léo, vượt qua thủ môn đối phương trước khi đưa bóng vào lưới, mang về bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển.

Đến phút 23, Phạm Trường Dũ tiếp tục thắp lên hy vọng khi đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6. Hai bàn thắng phần nào cho thấy tinh thần thi đấu và sự cố gắng của các cầu thủ Việt Nam dù phải đối diện sức ép lớn.

Việt Nam chờ cơ hội ở lượt trận cuối

Tuy nhiên, Iran không để đối thủ có thêm cơ hội tạo bất ngờ. Ali Mirshekari ghi bàn ở phút 30, trước khi Mohammad Masoumizadeh và Davoud Baghdadabadi tiếp tục lập công trong những phút cuối, khép lại trận đấu với chiến thắng 10-2 cho đội bóng Tây Á.

Lịch thi đấu đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tại bảng B, Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, Davoud Baghdadabadi hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu này. Với chiến thắng cách biệt, Iran chính thức giành quyền vào tứ kết Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026.

Ở chiều ngược lại, thất bại trước Iran khiến đội tuyển Việt Nam tiếp tục chưa có điểm sau hai lượt trận. Trước đó, thầy trò HLV Mai Văn Đức cũng để thua Lebanon trong ngày ra quân.

Dù kết quả chưa như mong đợi, đội tuyển vẫn còn một trận đấu phía trước để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đối thủ của Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng là Afghanistan, diễn ra ngày 23/11.

Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ lấy lại tinh thần, cải thiện những hạn chế sau hai trận đấu và khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn tích cực hơn.

Nguồn: VFF