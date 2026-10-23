Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam chuẩn bị cho giải châu Á 2026

Tập trung lực lượng, hoàn thiện chiến thuật

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), danh sách tập trung gồm 20 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. Đáng chú ý, 9 cầu thủ từng tham dự giải châu Á năm 2025 tiếp tục góp mặt, mang đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho đội tuyển.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tập trung tại Đà Nẵng, chuẩn bị cho giải châu Á 2026

Trong giai đoạn chuẩn bị tại Đà Nẵng, ban huấn luyện tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và tăng cường sự phối hợp giữa các vị trí. Đây là bước quan trọng giúp đội tuyển xây dựng lối chơi phù hợp với đặc thù bóng đá bãi biển, nơi tốc độ, khả năng xử lý bóng và nền tảng thể lực có vai trò quyết định.

Đối mặt thử thách tại vòng bảng

Tại Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Iran, Lebanon và Afghanistan. Trong đó, Iran là đương kim vô địch, được đánh giá là thử thách đáng chú ý đối với đại diện Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt tại giải châu lục

Theo lịch thi đấu được công bố, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Lebanon ngày 19/11, Iran ngày 21/11 và Afghanistan ngày 23/11. Các trận đấu là cơ hội để thầy trò HLV Mai Văn Đức kiểm chứng quá trình chuẩn bị, đồng thời hướng đến mục tiêu cạnh tranh tại sân chơi châu lục.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao.

Nguồn: VFF